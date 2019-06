Este lunes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, indicó que no existe ningún acuerdo dentro de las negociaciones con Estados Unidos que no se haya dado a conocer.

Lo anterior, luego de los mensajes de Donald Trump a través de Twitter en los que indicó que México había acordado “comprar grandes cantidades de productos agrícolas de nuestros grandes agricultores patriotas”.

Ebrard destacó que el trato fue migratorio y no comercial: “Yo creo que se refiere a que nosotros dijimos en la mesa que el impacto de la tarifa de 5 por ciento -esto lo presentamos oficialmente-, la caída del Producto Interno Bruto sería de 1.12 puntos este año, las exportaciones caerían entre 7.7 y 22.1 por ciento, igualmente las importaciones, una de las importaciones más importante son granos. Y en México se perderían 1.2 millones de empleos".

Este lunes, el presidente estadounidense amenazó con imponer aranceles si el Congreso de México no aprueba una parte del acuerdo de migración y seguridad.

"No anticipamos un problema en la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán", escribió Donald Trump en Twitter.

