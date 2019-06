PAN reconoce que no tiene elementos para impugnar la gubernatura

Genoveva Huerta dijo que mientras el gobierno federal no resuelva el caso del helicopterazo, el panismo local y nacional señalarán como un atentado el incidente del 24 de diciembre.

El Partido Acción Nacional (PAN) reconoció que no hay elementos para impugnar la elección a gobernador, la que perdió con una diferencia de 12 puntos, ya que el primer lugar lo obtuvo Luis Miguel Barbosa Huerta, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia en Puebla”, por lo que sin contratiempo, el jueves Barbosa Huerta, quien ganó con 687 mil 341 votos, recibirá su constancia de mayoría ante el Instituto Nacional Electoral.

La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, mencionó que el triunfo de Miguel Barbosa fue real, pues en el 98 por ciento de las 7 mil 671 Mesas Directivas de Casilla que se instalaron quedó asentado el resultado electoral.

La dirigente panista desconoció el número de representantes apartidistas que impuso el Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), los que en inició tenían garantizada la cobertura de al menos el 80 por ciento de las casillas, pero que al final incumplieron.

“Nosotros tuvimos el 98 por ciento de las casillas y por supuesto que cada partido tendrá que hacerse responsable. Por su puesto que los panistas ahí estuvieron cuidando las casillas, seguiremos dando el seguimiento a todas las quejas y procedimientos sancionadores que se tuvieron en la campaña”, dijo.

Huerta Villegas agregó que el PAN solo dará seguimiento a las quejas que se presentaron ante el INE, pues en total fueron 50 las que se relacionan al presunto desvío de recursos públicos a favor de la campaña de Miguel Barbosa Huerta, al presunto condicionamiento de programas sociales y a la presencia de funcionarios públicos en actos proselitistas de Morena, PT y PVEM.

“A lo largo de la campaña nosotros dimos a conocer las distintas irregularidades y seguiremos dando a conocer a través de representación ante el INE, todo el seguimiento de esas irregularidades (…) programas sociales, regidores, presidentes municipales y que se declararon en franca campaña electoral”, dijo la líder partidista.

Exige PAN explicación del helicopterazo

Por otra parte, Genoveva Huerta exigió de nueva cuenta al gobierno federal una investigación y respuesta clara y contundente, respecto al helicopterazo en el que fallecieron Rafael Moreno Valle Rosas y Martha Erika Alonso Hidalgo.

“Exigiendo saber qué fue lo que paso, porque si no se pasa al tema de las especulaciones y es justamente en lo que no debemos caer. Todo se presta por no tener información, por eso pedimos a las autoridades federales que se pongan a chambear y que me digan qué fue lo que paso, queremos celeridad, hay unos asuntos que se tardan 3 días y ahora los panistas queremos saber qué paso el 24 de diciembre, ya vamos a cumplir seis meses y no sabemos nada”, dijo.

Así puntualizo que hasta que el gobierno federal no resuelva lo que provocó la caída del helicóptero donde viajaban los gobernantes panistas, el panismo local y nacional señalarán como un atentado el accidente ocurrido el 24 de diciembre.

Finalmente, dijo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solo emite informes contradictorios por lo que es urgente que ya se dé a conocer las causas de este accidente.