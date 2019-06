Egresadas y Académico UDLAP llevan puesta en escena a Nueva York

“Aquerón: El río de la tragedia” es una obra escrita por el dramaturgo mexicano Xavier Villanova, habla sobre la migración de un país a otro.

La obra de teatro, “Aquerón: El río de la tragedia” de Xavier Villanova fue presentada por Aline L. Bernal y Cinthia Pérez Navarro, egresadas de la Universidad de las Américas Puebla, como parte de la residencia artística que realizaron junto al académico Martín Balmaceda en Brooklyn Studios for Dance ubicado en Nueva York.



“Tuvimos la fortuna de visitar la ciudad de Nueva York y hacer esta maravillosa residencia en Brooklyn Studios for Dance gestionado por Pepper Fajans. Es un espacio maravilloso ubicado en una iglesia que ha sido remodelada, extraída de su funcionalidad e incorporada para la danza, las puestas en escena, el performance y para clases. Es un espacio horizontal, que quiere trabajar en pro de la comunidad y abrazar diferentes disciplinas con puestas en escena que no son convencionales”, afirmó Cinthia Pérez, egresada en Danza.



“Aquerón: El río de la tragedia” es una obra escrita por el dramaturgo mexicano Xavier Villanova, que a través de sus dos personajes Leonardo (interpretado por Aline, egresada de Teatro) y Nicanor un agente de la migra (a cargo de Cinthia, egresada de Danza), habla sobre la migración de un país a otro, del cruce de este río y del proceso que implica cruzar del otro lado. Con una estancia del 22 al 28 de mayo Cinthia, Aline y Martín Balmaceda, quien tiene a cargo la dirección de dicho proyecto, presentaron dos funciones, una el 24 y la otra el 25 de mayo, durante las cuales los representantes de la UDLAP sorprendieron a los asistentes con este montaje.



Por su parte, el académico de la UDLAP Martín Balmaceda afirmó que haber llevado Aquerón: El río de la tragedia a Nueva York fue una experiencia bastante interesante y emocionante, además agregó: “Aline y Cinthia lo dieron todo, después de las funciones nos invitaron a festivales internacionales, me siento muy orgulloso de las dos. Yo como director creo que ha sido un proceso maravilloso, ya que la obra durante el tiempo que se ha estado presentando crece más, tiene más sutilezas y profundidad. El montaje que estamos haciendo se está conectando más con el público, ya que la obra habla de la migración, un tema muy importante”.



Sin duda, este vínculo con Brooklyn Studios for Dance abre nuevas puertas para este proyecto que Cinthia, Aline y Martín han constituido desde 2016 a través de XIPE Colectivo Escénico. La obra ha tenido ya diversas presentaciones en sitios como Capilla del Arte UDLAP, Casa Actum en la ciudad de México, en el “Nuevo Siglo Drama Festival", en el paso Texas, en el Teatro del Parque ubicado en el Museo Rufino Tamayo, la Muestra Estatal de Teatro Puebla, y la Casa de Cultura Tlanezcalli ubicada en Cholula.



Sin embargo, como comentó Cinthia, este proyecto continuará moviéndose en diversos espacios, ya que, gracias a la vinculación que han logrado y a “estas posibilidades como egresadas UDLAP hay planes en puerta para participar en otros festivales de manera internacional. Vamos a seguir moviendo esta puesta en escena, ya que creo que es un tema que concierne a muchos países”.



