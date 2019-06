Claudia Rivera debe de dejar de 'vernos la cara a los poblanos': Enrique Guevara

A cinco días de que la presidenta municipal cumpla ocho meses en el cargo de primera regidora, no existe trabajo claro de inteligencia para prevenir accidentes delictivos.

Claudia Rivera Vivanco debe de dejar de "vernos la cara de tontos a los poblanos", advirtió el coordinador de regidores panistas Enrique Guevara Montiel, al exigir a la presidenta municipal comenzar a trabajar porque después de ocho meses al frente de la alcaldía los resultados son nulos en todos los rubros de trabajo de la administración municipal.

Hasta el momento, precisó, la alcaldesa no habla con la verdad en el tema de seguridad y en los otros, únicamente da declaraciones carentes de certeza.

“Ya que nos digan cosas creíbles, en verdad, los ciudadanos no somos ningunos tontos; que Claudia no nos quieran ver la cara de tontos, ya estamos muy cansados de esto, hay un tema real de inseguridad que no ha querido ver y al final de cuentas seguimos esperando está famosa coordinación”.

Guevara Montiel acentuó que la falta de trabajo de Rivera Vivanco en reducir los índices de inseguridad se reflejó con el asesinato de una mamá que se dirigía con su hija al examen de admisión de la UAP, cuando pararon para pasar a una farmacia.

Subrayó que ni la encargada de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM) María de Lourdes Rosales Martínez ni Claudia Rivera Vivanco tienen estrategias de seguridad para prevenir asaltos y mucho menos para combatir asesinatos en el municipio.

Pero al igual que en la anterior ocasión, Guevara Montiel no se comprometió a pedir la cabeza de Rosales Martínez, al justificar que esa es facultad es exclusivamente de Rivera Vivanco.

“Si la presidenta Rivera está en la misma posición está bien, ella tiene todas esas facultades, pero la ciudadanía no está esperando a ver si la secretaria Rosales nos da o no nos da los resultados; la presidenta debe dar los resultados, lamentablemente los hechos violentos del fin de semana implica más situaciones inseguras; la madre de familia iba a llevar a su hija a la BUAP y en un asalto queda asesinada, la niña huérfana y no se vale”.

Reiteró que los poblanos y poblanas están hartos y exhaustos de tantas acciones de inseguridad en donde los criminales se llevan las pertenencias sino también se deciden arbitrariamente y brutalmente quitar la vida las personas ante la pasividad de la autoridad municipal.

"Ya basta, estamos en este tenor, no sólo con los municipales, me dicen en este caso que es una zona limítrofe, solo que lamentablemente en el lugar donde fueron los hechos fue en los municipios conurbados de Puebla en donde nuestras autoridades de Puebla capital no trabajan”.