Llaman a analizar las causas del fracaso de las estrategias de seguridad en la capital

Alberto Morales presidente de la Comisión de Justicia cuestiona la parálisis del órgano deliberativo que encabezaba Héctor Alonso.

El nuevo presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Carlos Alberto Morales Álvarez llamó a revisar el actuar de los altos mandos en la capital del estado, así como de la tropa para ver porque fracasaron las estrategias en la materia.

Luego de la destitución de Héctor Alonso Granados como presidente, Carlos Alberto Morales Álvarez, quien fue designado por mayoría en su lugar, anunció que habrá una reactivación del órgano deliberativo y se evitará la confrontación con los legisladores que la integran

Recordó que a pesar de que el problema de la inseguridad ha sido el más señalado por la sociedad, la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, que presidía el diputado Héctor Alonso Granados, solo sesionó en una ocasión en lo que va del año, manteniendo una inactividad ya que de las cuatro sesiones que registra en lo que va de la legislatura tres fueron en el mes de octubre.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, indicó que es un encargo que asume para poder sacar los grandes pendientes que existen en la materia, e indicó que se debe mantener el diálogo con el próximo gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta luego de que hay una crisis en el estado, y se ve en zonas como la capital, y varios lugares como el Triángulo Rojo.

Expresó que hay que estar a la altura de las circunstancias y hacer que la comisión trabaje, de resultados de una manera eficaz, y cuestionó en ocho meses solo se haya sesionado en cuatro ocasiones.

Del tema de seguridad pública en municipios como la capital del estado el también ex presidente municipal de Huejotzingo, señaló que se tiene que platicar y hacer un planteamiento a fondo, revisar qué es lo que pasa con los altos mandos, mandos medios, y con la tropa para ver qué es lo que se requiere, qué les hace falta, qué pasa y lo que origina que las estrategias que se apliquen estén fracasando.

El legislador manifestó que los ciudadanos esperan resultados en el estado de Puebla, las familias piden a gritos certidumbres, seguridad en calles en sus casas, que puedan ir a la escuela, al trabajo, de compras y que puedan regresar sanos y salvos.

#Política || El diputado @_CarlosAMorales llamó a revisar el actuar de los altos mandos en la capital del estado, así como de la tropa para ver porque fracasaron las estrategias en la materia.



Vía @pacosanchez63 📹 pic.twitter.com/6AAMKMfqJW — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 12 de junio de 2019

Rechazo al mando único

Al ser cuestionado sobre la propuesta del mando único policiaco, luego de que fue presidente municipal de Huejotzingo, declaró que la propuesta se dio desde la Secretaría de Gobernación Federal, en la administración de Enrique Peña Nieto, y fue de los pocos presidentes municipales en Puebla que se opusieron.

Reiteró que ahora reitera su posición, no está de acuerdo en el llamado Mando Único, ya que si se van a los municipios, a las juntas auxiliares, a las colonias, si se les pregunta, cuál es las policía que acude, es la municipal.

Comentó que lo que se tiene que hacer es fortalecer el municipio en materia de seguridad pública para combatir a fondo el tema de la inseguridad.

Expresó que tiene que darse un programa estatal que destine recursos a los municipios para fortalecer a los municipios que no pueden alcanzar los programas federales

Por otra el legislador advirtió que no hay un control real de los elementos, al señalar que en ocasiones un elemento no pasa la prueba de control y confianza en un lugar como la capital pero posteriormente pasado un año aprueba el mismo examen en otro municipio lo aprueba, representa que no hay uniformidad en torno a cumplir el requisito.