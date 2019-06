México, país de la región donde menos invierte América Móvil: IDET

“Están invirtiendo sólo una tercera parte de sus ingresos", apuntó Gerardo Soria.

Entre las naciones de América Latina, México es el país donde menos invierte América Móvil, pese a que es el operador que más ingresos obtiene, aseveró Gerardo Soria, presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

“Están invirtiendo sólo una tercera parte de sus ingresos, cuando reciben las dos terceras partes de los ingresos totales en el sector…invierte en todos los demás mercados, porque en todos los demás mercados tiene una competencia real, tiene una competencia que sí le puede quitar clientes”, apuntó.

El marco de la presentación del Manifiesto Digital de Telefónica, Soria dijo que las medidas de preponderancia que se le han impuesto a América Móvil en el país, “en el pizarrón se ven muy bien, pero en la práctica no se aplican”.

“Llevamos desde 2014 con medidas de preponderancia y no existe una sola multa que se le haya impuesto a todo el grupo de interés económico del que forma parte América Móvil, Telmex y Telcel”, apuntó en conferencia de prensa.

El presidente del IDET comentó que además que desde hace 20 años Telmex se queja de que tiene obligaciones de cobertura social que nadie más tiene y “aprovechando ese pretexto, durante muchos sexenios se le permitió tener un cuasi monopolio durante varios años, un monopolio legalmente establecido en el título de concesión”.

Agregó que al día de hoy, América Móvil no invierte porque tiene obligaciones de preponderancia y que eso es un castigo, “y que no va a invertir si no les quitan las obligaciones de preponderancia”.

“Se puede dar ese lujo, precisamente porque es preponderante, si no fuera preponderante no se podría dar ese lujo y tendría que competir con todos los demás… aquí es un poco la amenaza: si no me das lo que yo quiero, no invierto”, recalcó.

Soria agregó que el proyecto de la Red Compartida, que vino luego de la Reforma en Telecomunicaciones de 2013, prometía llevar a las zonas donde no había cobertura, pero eso “siempre fue una falacia”.

“Al día de hoy, Altán está colgada de la estructura de los demás operadores, no tienen absolutamente ningún equipo en zonas donde no hayan estado ya antes los operadores ya establecidos, concretamente: Telmex, Telefónica y AT&T”, abundó.

Consideró que si bien las asociaciones público-privadas pueden funcionar, no se vale un proyecto específico como es el caso de la Red Compartida y de Altán que paga un 10 por ciento de lo que le cuenta el espectro a todas las demás empresas y no subsidiar al crecimiento de cobertura general a través de todas las empresa en el mercado.