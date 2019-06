Amigos del Bosque donará terrenos para la edificación de campus UAP

Establece Comuna mesa de trabajo con AC.

El pasado 12 de junio de 2019, en punto de las 11:30 horas, vecinos de Amozoc se dieron cita en las instalaciones de la Presidencia Municipal, con la finalidad de conocer la situación actual por parte de la asociación “Amigos del Bosque” con respecto a los terrenos que serán donados por parte de la misma para la construcción del campus universitario o preparatoria de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

A esta reunión asistieron el presidente municipal Mario de la Rosa, integrantes de Cabildo y el delegado del Gobierno Estatal Héctor Posadas, también estuvo presente, Alberto Cano Vázquez representante de la Asociación “Amigos del Bosque”, quien dio a conocer que representantes de la Síndico Municipal, Guadalupe Amor Mateos Bonilla acudieron a su domicilio para solicitarle que debía presentarse para firmar un documento donde nombraba como apoderada única y legal a la Síndico, acreditándola como dueña de esos predios desde hace más de 10 años.

Refirió que dicho documento no especificaba ni se acreditaba como Síndico Municipal solo mencionaba su nombre y eso causó el desconcierto “yo vengo a demostrar mi inconformidad, lo tengo que manifestar, me da pena, me da vergüenza que no lo hayan captado con quienes lo he hablado, autoridades de aquí del municipio cuál era este fin; a mí me preocupó mucho cuando dos abogados de parte de la sindicatura, me llegaron a buscar con urgencia a mi casa para pedirme que la Síndico quería hablar conmigo”, refiere Cano Vázquez al mencionar que sólo estaban los abogados y no la síndico.

La insistencia

Sin embargo, ante la insistencia de los abogados de la Síndico pues le exigieron que tenía que firmar un contrato de compra-venta en beneficio de ella y no al municipio, como en un principio se había acordado. Y es que pese a la insistencia de Cano Vázquez para que le explicaran la situación, la síndico nunca se presentó; por lo que, tuvo que recurrir al ayuntamiento para aclarar dicha situación.

En mesa de trabajo el edil junto a representantes de “Amigos del Bosque” hicieron énfasis en la prioridad de agilizar este proyecto que será en beneficio de la comunidad estudiantil y se puedan donar a la UAP para que Amozoc cuente con un campus universitario o de preparatoria como así convenga.

“Si hubo algún mal entendido, estaremos en la mejor disposición de darle seguimiento a la donación de esos predios, la prioridad es la educación; agradezco a la asociación que representa el Sr. Alberto Cano y aquí frente a los vecinos y Cabildo hago mención el apoyo que se le dará para que esos terrenos sean para la educación”, mencionó Mario de la Rosa.