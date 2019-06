El caso de los 84 basificados por el anterior gobierno no es prioritario: Gonzalo Castillo

El Síndico mencionó que, por el momento, no tiene un posicionamiento sobre el proceso que guarda el caso.

Luego del descontento mostrado por la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y regidores del Cabildo de

“Juntos Haremos Historia” sobre las 84 basificaciones otorgadas durante la última sesión de la administración anterior, el Síndico Gonzalo Castillo Pérez dijo que no es un tema prioritario.

Además indicó que, por el momento, no tiene un posicionamiento sobre el proceso que guarda el caso a ocho meses del arranque de la administración morenista.

“Estamos viendo y analizando los derechos de los trabajadores y no hay posicionamiento sobre la totalidad de la basificación, es trabajar persona por persona y ver si procede o no dependiendo de la legalidad bajo el cual se basificación, no lo tenemos como prioritario”, subrayó.