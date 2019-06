No necesariamente se retirarán las 84 basificaciones: Liza Aceves López

Aceves precisó que será en la sesión de Cabildo ordinaria del martes 16 de julio cuando se revelará la conclusión a los regidores.

Mientras el Síndico Gonzalo Castillo Pérez calificó el tema de los 84 basificados como no prioritario y el contralor Mario David Riveroll Vázquez destacó que el caso lo turnó a la Sindicatura después del análisis realizado; la Secretaria General del Ayuntamiento, Liza Aceves López, advirtió que no necesariamente se retirarán de la administración municipal.

Previamente, indicó que por el momento no tiene un posicionamiento sobre el proceso que guarda el caso a ocho meses del arranque de la administración morenista. Al comienzo del gobierno de “Juntos Haremos Historia” en la Presidencia Municipal, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco y regidores mostraron su malestar por la forma en que la gestión de Luis Banck Serrato otorgó las bases en su última sesión Cabildo.

“Estamos viendo y analizando los derechos de los trabajadores y no hay posicionamiento sobre la totalidad de la basificación, es trabajar persona por persona y ver si procede o no dependiendo de la legalidad bajo el cual se basificación, no lo tenemos como prioritario”, subrayó el Síndico.

Sobre el número de trabajadores, del segmento de los 84 basificados, con los que ya han charlado, desmarcó a la Secretaría de Administración de responsabilidad; “no tengo conocimiento porque lo hace Secretaría de Administración a través de la dependencia”.

Bajo ese panorama, el Contralor, Mario David Riveroll Vázquez, que en su momento regidores y funcionarios indicaron que daría la determinación del caso, precisó que lo único que realizó la dependencia a su cargo fue la revisión de los hechos y posteriormente remitieron el expediente a la Sindicatura.

“Este asunto lo tiene que hacer sindicatura, nosotros hicimos análisis del proceso y el resultado de la revisión se la pasamos a sindicatura, nosotros no podemos emitir resultados sino evaluación de procesos y la evaluación final la tiene que hacer sindicatura”.

La revelación

La Secretaria General del Ayuntamiento, Liza Aceves, precisó que será en la sesión de Cabildo ordinaria del martes 16 de julio se revelará la conclusión a los regidores.

Explicó que tienen diferencias entre lo contextualizado por el equipo de la Contraloría con los indicadores analizados por el área jurídica de la Secretaría General.

Sin responder la resolución del proceso, indicó, que la Contraloría ya remitió el informe y está siendo analizado por el área jurídica, “nosotros tenemos puntualizaciones que queremos hacer y creo que estará listo para la siguiente sesión de cabildo”.

Pero advirtió que no necesariamente retirarán las bases de los 84 trabajadores implicados, pero sí se analiza la irregularidad de cómo se otorgaron y es la Secretaría de Administración la que ordena.

“Qué estaría cumpliendo contraloría, es el modo de cómo se dieron las 84 basificaciones, con base a ese informe ahora sí se puede llevar a cabo la acción, quien la lleva a cabo es administración, no los regidores, pero ellos son lo que deben revisar el informe que envió la contraloría”.

No necesariamente, puntualizó, se retirarán las 84 bases, se señalan irregularidades que deben ser revisadas por Secretaría de Administración. “no es un nombre, apellido, sino las cosas que se violentaron y no apegadas al reglamento”.

Así ocurrió

Fue el jueves 13 de diciembre, la aplanadora de regidores de Juntos Haremos Historia, aprobó el retiro de 84 bases —entregadas por la administración de Luis Banck Serrato— a través de ocho votos a favor y dos en contra de Acción Nacional.

En esa ocasión, fue después de más de un mes de estudio, cuando la comisión Transitoria palomeó retirar esas polémicas bases, pero se conoció que los afectados se ampararían porque la ley no es retroactiva.

Los regidores de la comisión Transitoria liderada por José Luis González Acosta, indicaron que legalmente no tienen derecho, además privilegiaron a amigos y cuñados, pero no a los trabajadores que tienen más de tres lustros luchando por una base.

Durante esa sesión el morenista Esponda Islas advirtió que solicitarían la publicación de una convocatoria al gobierno de Claudia Rivera Vivanco para que los empleados concursen por una base, pero deberían cumplir con los requisitos de los reglamentos internos del Ayuntamiento.

La convocatoria, dijo, será garantía de legalidad porque es un logro de los trabajadores que van a acceder a bases conforme a la ley y no por amiguismo con funcionarios en turno.

“Se va a abrir una convocatoria, se les va a garantizar a los trabajadores que cumplan los requisitos, como la ley de los trabajadores para que tengan acceso a sus base; esto es una garantía de que los trabajadores que se han trabajado por más de 20 años puedan tener certeza que sí se puede trabajar por ellos sin preferencia partidaria o amiguismo; esos trabajadores olvidados tendrán certeza y tampoco queremos que los olvidados nos den las gracias; este logro no es del ayuntamiento ni de ningún regidor, sino de los trabajadores que van a acceder a bases conforme a la ley”, dijo esa vez.