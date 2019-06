Líderes obreros como camaleones se pintan de rojo, azul y ahora guinda: Fraile

La gente sin interés para elegir gobernador o diputados.

El panista Francisco Fraile García criticó a los líderes obreros entre ellos quienes encabezan la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de haber vivido décadas pintados de rojo, posteriormente se pusieron de azul, y ahora son guindas, ya que su interés no es la defensa de los trabajadores, sino el quedar bien con el gobernador en turno.

Fraile García, advirtió además que esos personajes no dañaron al Partido Acción Nacional en el pasado proceso electoral, pero si traicionaron su posición que es la de exclusivamente defender los derechos de sus representados.

Dijo que el “camaleonismo” que se presentó en el reciente proceso electoral exhibe la pobreza del sindicalismo, ya que lo que hicieron una genuflexión hacia el candidato, e insistió en que sólo buscan quedar bien con el de arriba.

Fraile García señaló “lo que hacen los líderes sindicales, es sin el apoyo de los trabajadores, jamás les consultan, simplemente la cúpula del poder sindical es la que decide en qué posición se va".

“Se puede hacer una reunión con 500 taxis a favor de Martha Erika, y decirle que ahí esté la gobernador, y hacer lo mismo un año después levantándole la mano a Barbosa a quien anteriormente denostabas”.

Comentó que lo importante para el movimiento obrero es que el poder vea que no está en contra de él, como si el sindicalismo mexicano tuviera necesidad del gobierno estatal o federal para existir, y si así fuera entonces que se cierren porque son sucursales que hacen daño.

“La razón del sindicato es la unión de los más débiles y defender sus propios intereses, y en Puebla vemos una pequeñez lo que hace los líderes sindicales”.

Aclaró que el sindicalismo se esté convirtiendo en un apéndice de gobierno, y ante la posibilidad de que Napoleón Gómez asuma el control, ahora buscan a Morena, pero no van por un sindicalismo en defensa del trabajador, sino para el aplauso del gobernante en turno.

El panista indicó que hay prácticas como “Oye, estoy contigo. Pero tú eres priista de toda la vida, coqueteaste con el PT… pero eso no importa puedo apoyar a Morena”.

Insistió en que lo importante era quedar bien con el de arriba y los sindicalistas analizar si ese es el liderazgo que necesitan.

Francisco Fraile precisó que todo mundo tiene derecho a rectificar si piensa que debe hacerlo, e irse a otro partido, pero hay que saberlo hacer con estilo, ya que lo ocurrido en éste año fue en plena guerra, “me cae que ya no quiero a estos, ahora te quiero a ti, no me puedes dar una chamba”.

Manifestó que lo anterior es la verdadera causa, y cuando un hombre decide dejar una religión, una empresa, o un asunto personal, no se hace en la guerra, sino cuando es el momento en que hay tranquilidad.

Sostuvo que lo que buscan esos personajes camaleónicos son sus cinco minutos de gloria, y vía internet, ya que no tienen los “pantalones” para hacerlo públicamente, lo hacen en el anonimato, y presumen en sus redes que pegaron al adversario.

El proceso 2019

Referente a lo ocurrido el domingo 2 de junio, es una llamada de atención a los partidos políticos, ya que a nivel nacional los estados donde hubo mayor participación fue en los que se eligió a los presidentes municipales.

Expresó que lo anterior indica que a la ciudadanía no le interesa una elección donde se va a elegir a diputados locales, federales, e incluso al gobernador, sino que piensa en la autoridad más cercana a ellos que es el presidente municipal.

Indicó que los ciudadanos los ven como algo lejano. El gobernador se sube en su cerro y ya no lo vuelven a ver, además de que no han entendido lo que es el valor de un Congreso, porque además los diputados se han pulido en su momento a no enseñárselos a los ciudadanos.

“El Congreso es el lugar clave para que se tenga un gobernador adecuado, se le corrija la plana, y un congreso del mismo signo del gobernador es terrible ya que se puede sujetar, y ahora se espera que haya madurez de los diputados, aunque no se vislumbra en la legislatura poblana”.

“Si hubiera habido la oportunidad de elegir en Puebla los presidentes municipales los resultados habrían sido diferentes pero ahora hay que advertirles a los partidos que algo no está saliendo bien, y que las campañas a diputados y gobernador, no las sienten suyas los ciudadanos”.

La advertencia

Un día después de la elección, la ex perredista Socorro Quezada Tiempo, había advertido que los supuestos operadores sindicales que aparecieron en la campaña de Luis Miguel Barbosa Huerta eran un mito ya que no tuvieron la capacidad de movilización el día de la elección perdiendo la capital y zona conurbada, además de malos gobiernos municipales.

Sobre la llegada de personajes a la campaña como Leobardo Soto Martínez, René Sánchez Juárez, y otros personajes que presumieron ser los herederos de la estructura de Moreno Valle, indicó “se cayó el mito de éstos personajes que anduvieron vendiéndose al mejor postor durante los últimos ocho años, y les resultó saliendo beneficiados, pero el gran estratega era Rafael Moreno Valle, quien realmente era quien hacía la estrategia, no los corporativistas que pasaron del priísmo al morenovallismo, y al morenismo”.

“Afortunadamente la lectura es que se terminan con los mitos, no solo de CTM, FROC, Líderes de los sindicatos de burócratas estatales, así como trabajadores del ayuntamiento, esos liderazgos que no funcionaron”.