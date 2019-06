Agoreros del desastre en PAN Puebla, se equivocaron: Rafael Micalco

"Falsos panistas sólo quisieron hacer negocios y posiciones con el partido, pero ya se fueron", aseguró el expresidente estatal del blanquiazul.

El panista Rafael Micalco Méndez, advirtió que "los agoreros del desastre en Acción Nacional se equivocaron", y aseguró que si hubieran tenido 15 días más de campaña a gobernador, "se habría ganado la elección". Asimismo, indicó que "quienes utilizaron la partido para hacer negocios y ocupar posiciones, ya se fueron".

En entrevista con Intolerancia, y a dos semanas de la pasada elección extraordinaria, el ex presidente estatal del PAN dijo que hay que hacer un análisis sin triunfalismos, pero reconocer que hay una realidad positiva:

“Creo que vivimos otros tiempos. La campaña a gobernador nos enseñó a que, quienes éramos antagónicos el año pasado, podemos trabajar en una misma mesa, en torno al partido. Ese es un gran aprendizaje”.

“Nos enseñó que, hoy por hoy, es el partido más votado del Estado; ganó de manera individual en todo el Estado, sin ser gobierno; sólo se tienen 11 gobiernos municipales. Aún así, se ganó a otras fuerzas”, agregó.

Micalco Méndez refirió que, por cuestión de tiempos, Acción Nacional hubiera logrado la victoria el pasado 2 de junio:

“Aún y cuando se decía que se perdería entre 'dos a uno', o 'tres a uno', finalmente, la generosidad, trabajo, compromiso de panistas líderes, con un buen candidato, se logró un resultado, no para ganar la elección, pero sí fue un resultado que no esperaban. Si hubiese 15 días más de campaña, se hubiera ganado. Había alguien que lleva más de un año en campaña”.

Asimismo, precisó que la alianza, principalmente, se hizo con organizaciones de la sociedad civil que, "desde hace varios años han demandado una mayor apertura democrática", pero además, sus principios coinciden con los de Acción Nacional.

Agregó que, en lugar de restar, se tenía que sumar para poder ganar la gubernatura del Estado, donde se concrete la alianza con la sociedad y haya un contrapeso al gobierno federal.

Reveló, hay quienes cuestionaron la decisión del candidato, pero aseguró que sirvió para que todos trabajaran, "ya que si hubiera sido alguien de uno de los grupos, no se hubieran tenido las sinergias que se lograron, al darse la huelga de brazos caídos”.

Al ser cuestionado sobre quienes se sumaron a la campaña de Luis Miguel Barbosa, después de apoyar a Martha Erika Alonso, señaló que "se quedaron los que se tenían que quedar":

“A principios de año, se fueron tres diputados que merecen respeto; pero quedó claro que no estuvieron de acuerdo con los principios y postulados del partido".

Al ser cuestionado sobre si volverían a admitirlos, Rafael Micalco expuso: "Dicen que quien traiciona una vez, lo hace dos veces. Además, no tendrían cara para hacerlo". Y acotó: "Ahora se tiene una militancia más real, pues ya hubo una depuración de 35 mil a 22 mil militantes, y aún se puede mejorar".

Indicó, hubo personajes que "sólo los movía su oportunismo político, y se les dejó ser senadores. Hoy el partido vive una etapa de recomposición, y es natural la salida de quienes nunca fueron militantes reales de Acción Nacional".

"Se podría decir que algunos de ellos, sólo eran empleados de un proyecto demasiado personal que ya desapareció", sentenció.

La renovación del Consejo estatal

Sobre la renovación del Consejo estatal del partido, Micalco Méndez dijo que hay un proceso interno, y se verá lo que realmente traen los liderazgos, "pero ya no habrá manera de que se diga hay dados cargados, ya no se tiene el gobierno":

“La competencia es más pareja; posibilidades de que se hagan sinergias para llegar a un gran acuerdo para los consejos nacional y estatal. Y si no hubiera, pues que viva la democracia, que es lo que finalmente siempre se ha querido”, señaló.

Respeto a los ausentes

Además, Rafael Micalco expuso que ahora ya no habrá gente que llegaba las asambleas y no conocía la letra del partido, o gente que no conocía a sus dirigentes, que no sabía a qué iba:

"Fue cosa del pasado, un capítulo que quedó atrás. Fui militante crítico, frontal, con quienes estuvieron al frente ocho años. Eso es pasado, queda como anécdota. Respeto a los deudos, a las familias y ellos mismos".

"Había panistas entre comillas, que lo único que buscaban era su interés personal (sic), buscaban poder, negocios y acabaron yéndose”, concluyó.