Trump vuelve a atacar a grandes diarios de Estados Unidos

El presidente dijo que medios como New York Times o el Washington Post son "una vergüenza" y "el enemigo del pueblo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó hoy a The New York Times y The Washington Post en medio de las tensiones entre la Casa Blanca y algunos de los principales medios de comunicación del país.

"Se debería realizar una encuesta sobre cuál es el diario más deshonesto y engañoso, el fracasado New York Times o el Washington Post del (cabildero) Amazon", publicó Trump en un par de tuits.

El presidente dijo que los diarios son "una vergüenza" y "el enemigo del pueblo", retórica que ha utilizado con frecuencia durante su mandato en la Casa Blanca.

Los ataques se producen un día después de que afirmó que The New York Times cometió un "virtual acto de traición" al informar sobre los ataques digitales de la administración contra Rusia.

Trump calificó de "no verdadero" el reportaje y lo describió como "un virtual acto de traición por el que alguna vez fue un gran diario que ahora está tan desesperado por una historia, cualquier historia, incluso si es mala para nuestro país".

El sábado, The New York Times publicó un informe sobre los esfuerzos del país para penetrar las redes eléctricas de Rusia con herramientas cibernéticas.

En respuesta a las críticas del presidente, The New York Times tuiteó el sábado que "acusar a la prensa de traición es peligroso".

Con información de Xinhua.