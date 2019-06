El Intolerante llega a la redacción de Intolerancia Diario

Vamos a darle una quebradora a los que se quieren pasar de lanza con los poblanos.

Qué transa, mi manada Intolerante.

No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue.

Con algunos días de retraso (pero no como el de algunos diputados misóginos, arribistas y barriobajeros), las altas esferas de este grupo editorial, por fin, me dieron luz verde para llegar a todos ustedes.

Hartos de que nos sigan viendo la jeta de idiotas, con sus denuncias ciudadanas, consejos, regaños y hasta mentadas, vamos a darle una quebradora a los que se quieren pasar de lanza con los poblanos.

Soy el Intolerante, suyo de ustedes y de nadie más.

En mi Whatsapp (2225729074) se acepta de todo: denuncias ciudadanas, reportes viales, avisos parroquiales y cualquier sugerencia.

Y que se agarren, porque nos vamos a divertir.