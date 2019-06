Se notificó a Héctor Alonso sobre entrega-recepción en Comisión de Seguridad: Biestro

Alonso Granados recibirá una sanción administrativa.

Tras haber concluido el tiempo en el que el diputado Héctor Alonso Granados debía hacer el proceso de entrega-recepción de la Comisión de Seguridad, misma que no se realizó porque el legislador acusó no haber sido notificado, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro rechazó que no haya existido un aviso.

"Se nos avisó. Es un procedimiento nada más de hacer la entrega formal. De todos modos, la Comisión de Seguridad no tenía mucho que entregar, porque no hubo mucha actividad", refirió Biestro.

El diputado morenista indicó que, ahora, se deberá continuar con los trabajos de las comisiones al interior del Congreso.

"Ya no hay que seguir 'buscándole tres pies al gato'; que el diputado entregue la comisión. Finalmente ya no es el presidente de la misma. Vamos a continuar los trabajos del Congreso", sentenció.

Para finalizar, Biestro Medinilla agregó que Héctor Alonso Granados será acreedor a una sanción administrativa.