"Gran error" de Irán haber derribado dron de EU, acusa Trump

Un vehículo aéreo no tripulado RQ-4A Global Hawk fue alcanzado por el sistema de defensa antiaérea cuando operaba en el espacio aéreo internacional, aunque Irán sostiene que había cruzado la frontera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió hoy el derribo de un dron estadounidense por parte de Irán como "un gran error".

El ejército de Estados Unidos dijo hoy que un vehículo aéreo no tripulado RQ-4A Global Hawk fue derribado el miércoles por el sistema de defensa antiaérea de Irán cuando operaba en el espacio aéreo internacional. Sin embargo, Irán afirma que el dron derribado en la zona sur del país había cruzado la frontera iraní.



"Irán cometió un muy grave error", dijo Trump a los reporteros en la Oficina Oval, y agregó que el dron estadounidense fue derribado por alguien "descontrolado y estúpido".



El presidente enfatizó que el dron sobrevolaba aguas internacionales y que la evidencia está "científicamente documentada".



Trump negó las especulaciones en el sentido de que sus asesores lo están empujando a la guerra, pero al mismo tiempo aclaró a los reporteros que el derribo del dron es un nuevo punto que Estados Unidos no tolerará.



Hossein Salami, comandante en jefe del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dijo que el derribo del dron transmite el claro mensaje de que Irán defenderá su soberanía.



También dijo que Irán no está buscando la guerra con ningún país, pero señaló que está totalmente preparado para enfrentar cualquier agresión.



Este incidente agrava aún más las actuales tensiones entre Washington y Teherán por el ataque contra dos buques cisterna la semana pasada en el golfo de Omán, así como las amenazas de Irán de que no cumplirá el acuerdo nuclear de 2015.



Aunque la administración Trump y el gobierno iraní han afirmado en repetidas ocasiones que no buscan el conflicto, los analistas temen que incidentes no intencionados y errores de cálculo entre ambos puedan finalmente desencadenar un conflicto militar.

Con información de Xinhua.