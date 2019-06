Pedirán transportistas intervención de AMLO para aumento al pasaje

Arturo Loyola, representante de la Coordinadora del Transporte, afirmó que se hizo un compromiso con el gobierno interino para incrementar la tarifa a finales de junio.

Concesionarios del transporte público harán una caravana a Atlixco, para hablar con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en exigencia de aumento al pasaje.

Y es que los transportistas no tomatón bien el anuncio del secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte, Antonio Peniche García, sobre que no habría incremento en los últimos meses del gobierno interino.

En entrevista a Intolerancia Diario, el representante de la Coordinadora del Transporte, Arturo Loyola González, aseveró que la postura es que la tarifa aumente 3 pesos.

Reveló que había un acuerdo con las autoridades estatales sobre sería a finales de este junio, cuando se anunciaría la medida, pero al final no se cumplió el acuerdo.

No habrá aumento a la tarifa del transporte público en lo que resta de esta administración, afirmó en un comunicado Peniche García. Explicó que no se han concluido los estudios de movilidad y factibilidad que se llevan a cabo para analizar el tema, de los cuales conocen los transportistas. “En esta gestión no se tomará una determinación de ese tipo”, sentenció en el texto.

El funcionario estatal insistió que un problema tan complejo como lo es el transporte público no solo se soluciona con el aumento al pasaje, sino que se deben de tomar diversas medidas para mejorar un servicio básico para la movilidad en el estado de Puebla.

No al incremento

Hasta el momento, han confirmado cerca de 50 rutas del transporte público, con sus unidades, para realizar este viernes la caravana hacia la ciudad de Atlixco, la que visitará Andrés Manuel López Obrador.

Arturo Loyola, indicó que la postura es que se lleve a cabo el aumento en esta misma administración estatal. “Dicen que habrá un incremento pero no será a través de esta administración como se hizo el compromiso, sino que es la próxima”, advirtió.

“Es lo que estamos nosotros reclamando por lo que se está organizando ir a la ciudad de Atlixco a solicitar la intervención del presidente de todos los mexicanos”, dijo.

-¿Tienen fecha para cuándo podría ser el incremento?-

-Si teníamos la fecha que era a finales de este mes.

“Derivado de todas las reuniones que hemos tenido durante cerca de un año de manera permanente con este asunto y luego de todo lo que ha venido sucediendo, se hizo un compromiso con este gobierno interino de que ésta se daría a finales de junio”, reveló.

Señaló que ese fue el acuerdo o compromiso, por lo que están exigiendo a la autoridad actual que se cumpla.

“Ahorita nos dijeron que no, que sería únicamente después de que termine esta administración y que sería a través del próximo gobierno”, dijo.

-¿Se tendrían que sentar a negociar con las nuevas autoridades?-

-Bueno no, a negociar o hacer un acuerdo con respecto a una tarifa de tipo social, no lo que los estudios tanto de la propia subsecretaría de Transporte y de los transportistas tienen con respecto a todos los incrementos que se han dado a lo largo de ocho años y medio que ha permanecido congelada la tarifa.

Señaló que tienen conocimiento en base a estudios, que el incremento está muy por encima de lo de la media nacional, la que se maneja según los criterios y conveniencias, por arriba de los nueve pesos.

-¿Eso solicitarían, nueve pesos?-

-Si realmente se requiere tener resultados positivos con respecto a la prestación de un servicio seguro, dos pesos no son suficientes como para poder hacer compromisos de otro tipo, si no seguiría una situación igual a la que está ahorita.

Afirmó que aumentar de 6 a 9 pesos el pasaje, tendría un beneficio no nada más hacia los propios concesionarios, sino a los mismos pasajeros.

“Dos pesos no alcanzaría para hacer compromisos como por ejemplo cumplir con lo que marca la ley en el artículo 70, ya que hay un promedio del más del 50% actual que no cumple con respecto a los 10 años de antigüedad”, sentenció el líder transportista.

“Si habría que verlo y analizar de manera responsable, si es que se quiere tener un servicio como lo merece la propia ciudadanía totalmente seguro”.

“Que llegue a nueve (pesos) sería algo aceptable, pero derivados principalmente porque se ha dejado correr todos estos años sin tener un incremento adecuado por el tiempo que se tiene”, añadió.

“De por sí ya se tenía planteado ir a pedir la intervención del gobierno federal, derivado de que todavía no se tiene una respuesta”, indicó Arturo Loyola.

Indicó que se acordó ir en caravana a Atlixco, invitación a todos los transportistas de Puebla: “Hubo una reunión donde ya un promedio de 46 rutas aproximadamente van a participar”, explicó.

“Lo que corresponde es pedir la sensibilidad de las autoridades para resolver este problema”, dijo.

Aseveró Loyola González que ya hizo crisis el servicio de transporte, el cual afirmó está colapsado y ya tocó fondo. “Pedir la comprensión de la propia sociedad en general, amas de casa, padres de familia, estudiantes, comerciantes, todos los sectores”, reiteró.

“Los poblanos merecen un servicio de calidad y de seguridad, las condiciones en las que actualmente se presta este servicio no son las óptimas por las propias situación de que no hay con qué”, terminó.