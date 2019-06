No habrá divorcio con Puebla, promete AMLO

El presidente de México afirmó que la entidad poblana fue un ejemplo de paz electoral, tras los pasados comicios del 2 de junio.

Durante su visita a San Martín Texmelucan, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que Puebla fue un ejemplo de paz electoral, pues no se judicializó la pasada elección extraordinaria del 2 de junio; además, resaltó que no hubo hechos violentos como en la jornada del pasado 1 de julio de 2018, y que tanto el gobierno federal como el estatal no intervinieron en la decisión de las y los ciudadanos.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

Asimismo, el mandatario federal reconoció la labor del gobernador, Guillermo Pacheco Pulido, quien supo conducir al Estado de Puebla durante los pasados comicios electorales, "en un contexto político complicado"; y reiteró, en México se acabo el fraude electoral, pues es parte de la Cuarta Transformación que prometió, ya que los partidos políticos ni los servidores públicos intervendrán en la libertad electoral de los mexicanos:

"Eso se acabó. No más fraudes electorales. Eso es también lo que significa la Cuarta Transformación. No había Estado. Quiero felicitar al gobernador de Puebla porque, en circunstancias difíciles, supo llevar el proceso electoral y se garantizó la libertad a los ciudadanos; no hubo conflicto electoral. Es un ejemplo lo que sucedió en Puebla", señaló.

Desde su última visita en la Sierra Norte, el mandatario regresó después del proceso electoral extraordinario, y reiteró que continuará visitando las comunidades y regiones de la entidad poblana, pues tiene compromisos con los ciudadanos los cuales debe cumplir, en temas de educación, salud, campo y bienestar social:

"Voy a regresar. No va haber divorcio (con Puebla), porque ya ganamos y 'nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres'; no. Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Nos vamos a seguir encontrando", aseguró López Obrador.

Este viernes, el mandatario federal entregó apoyos del Bienestar para adultos mayores, del programa "Jóvenes Construyendo el Futuro", así como para personas con discapacidad.

En este acto, invitó a las y los ciudadanos a acudir a su informe el próximo lunes 1 de julio, pues se cumplen los primeros 12 meses de su victoria electoral. La invitación, dijo, es para "quienes han estado participando y adhiriéndose a este movimiento. Que vayan al Zócalo de la Ciudad de México y vean cuando se reúnen mexicanos de todas las culturas", convocó.

Más de 450mil adultos mayores beneficiados

Aún cuando las personas de 68 y más gocen de una pensión del IMSS, ISSSTE o cualquier otra, recibirán su apoyo del bienestar para las personas de la tercera edad, que a partir de la presente administración se incrementó al doble, ya que bimestralmente reciben 2 mil 550 pesos, y no 1mil 160 pesos como antes, señaló López Obrador.

En Puebla, son beneficiados 452 mil adultos mayores, especialmente de las zonas rurales de escasos recursos, informó el mandatario federal: "Antes no tenían apoyos los que tenían una pensión del ISSSTE, pero ahora es para todos", dijo.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

Las becas a estudiantes serán ampliadas

Andrés Manuel López Obrador anunció que las becas para estudiantes serán ampliadas, pues, "desde el preescolar y hasta la universidad gozarán de un apoyo que va desde los mil 600 pesos y hasta los 2 mil 400 pesos mensuales".

Además, señaló que los jóvenes que no estudien y no trabajen, "tendrán apoyo del gobierno, siempre y cuando se capaciten", además de que se vinculen con el sector productivo.

En Puebla, dijo, están en esta condición al menos 58 mil jóvenes aprendices.

Previo a este anuncio, la titular de la Secretaría del Bienestar, María Luisa Albores, señaló que con estas acciones, "comenzamos a reconstruir un Puebla y un México nuevo. Empezaremos a recuperar lo que la violencia y la corrupción nos robó, a las y los mexicanos, la tranquilidad y paz para nuestras comunidades. Con unidad vamos a poder cerrar el paso a la violencia, a la delincuencia, pobreza y exclusión", dijo.

A su vez, tanto el mandatario federal como su subordinada, anunciaron que las personas con discapacidad recibirán apoyos desde su nacimiento y hasta los 29 años de edad, por lo que de manera simbólica se entregaron los beneficios a las y los ciudadanos.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

Apoyos al campo para detener migración

Por medio del programa "Sembrando Vidas", el presidente de la República anunció que de forma permanente serán apoyados los campesinos.

La meta es la siembra de 43 mil hectáreas y empleando a cerca de 20 mil jornaleros, por lo que no habrá intermediarios para que sean apoyados.

Anunció, este programa se lleva a cabo de forma conjunta con otras naciones de Centro América, "pues se trata de contener la migración, ayudar a que las personas se queden en sus lugares de nacimiento y sean felices con las oportunidades".

Asimismo, anunció créditos a la palabra para apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios, y, así, emprendan e inviertan en sus negocios que ayuden a mejorar su economía.

"Créditos a la palabra para quienes tienen pequeños negocios o talleres. Van a tener crédito todos los que lo necesiten, sean comerciantes, dueños de talleres; 'poquito porque es bendito'. Vamos a empezar entregando 6 o 10 mil pesos, sin intereses, sin papeleo, sin dejar nada de garantía, solo la palabra, porque la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo", refirió.

En pleno evento, exigen revocación de mandato de Norma Layón

Previo al arranque del evento del presidente Andrés Manuel López Obrador, habitantes de San Martín Texmelucan exigieron la revocación de mandato de la presidenta municipal Norma Layón, pues acusan que quiere privatizar el agua, y además ha sido rebasada por la inseguridad.

Con pancartas en las que se lee "No a la privatización del agua", además de lanzar consignas al tono de "Fuera Norma; el pueblo te puso, el pueblo te quita", texmeluquenses se concentraron desde temprana hora, para pedir al mandatario federal su intervención y revocar el mandato de la alcaldesa morenista.

Foto: Cristopher Damián / Intolerancia

Con esta manifestación, acusan que en los pocos meses de gobierno de la presidenta municipal emanada de "Juntos Haremos Historia", no ha dado resultados para atacar a los delincuentes; y además, pretende concesionar el servicio del agua, lo que lastimará los bolsillos de las familias.

A su vez, señalaron que la puesta en marcha de un corredor gastronómico impactará de forma negativa a los comercios formales, por lo que exigen que el tema sea revisado por el mandatario federal.

En la última semana, las y los ciudadanos, se han organizado para manifestarse en contra de la morenista, y es que el pasado viernes lo hicieron durante la visita de Miguel Barbosa Huerta; además, ya solicitaron de manera formal la intervención del Congreso del Estado, mientras que este día hacen lo propio a unos minutos de que comience el evento del presidente de México.

A pesar de que elementos se seguridad intentaban retener a los manifestantes, ciudadanos lograron ingresar al evento, desde donde reiteradamente intentaban interrumpir el discurso del mandatario federal.