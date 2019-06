AMLO termina gira por Puebla en Atlixco

Esta tarde, el Presidente de México estuvo en Atlixco para terminar su gira por Puebla.

Con motivo a la entrega de apoyos con los "Programas Integrales para el Bienestar", el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó una gira por los municipios de San Martín Texmelucan y Atlixco, en Puebla.

Al ritmo de 'se ve se siente, AMLO está presente' y ¡Viva Puebla!, el mandatario mexicano fue recibido con aplausos, fotos y abrazos por parte de los asistentes.

Durante su estancia en el Polideportivo La Carolina, Atlixco, AMLO agradeció el apoyo de la población y aseguró que su gobierno no tendrá contemplación con la impunidad.

Acompañado por el Gobernador Guillermo Pacheco Pulido, el mandatario mexicano recalcó que su ausencia en Puebla en los últimos meses se debió a las elecciones extraordinarias de la entidad y 'no interferir' en la temporada electoral.

Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador recordó la forma en la que Guillermo Pacheco Pulido tomó el poder en Puebla (fallecimiento de los Moreno Valle) y lo calificó de 'proceso extraodrinario'.

AMLO afirmó que desea que en 2021 se apruebe la consulta popular para la revocación de mandato con la opinión del pueblo para saber si se mantiene en el poder o ahí termina el asunto; si se queda en el poder, prometió visitar los 217 municipios de Puebla: "Espero ganar en esa consulta y continuar y entonces sí me va a alcanzar a viajar en todos los municipios; no me acostumbro a estar en Palacio Nacional".

El Presidente informó que el avión presidencial está a la venta y se encuentra en California, Estados Unidos.

Aprovechando el tema, AMLO afirmó que seguirán vendiendo vehículos e inmuebles de lujo para que parte de la mixteca poblana se vea beneficiada con las ganancias de estas ventas.

Transporte público va en serio

Durante su comparecencia en Atlixco, representantes del transporte público solicitaron que AMLO escuchará su petición de aumentar el precio del pasaje en Puebla pasando de seis a ocho pesos a partir del mes de julio.

A pesar de que los diversos grupos de transporte público han solicitado un cambio en el costo del pasaje, diversas circunstancias como el fallecimiento de Martha Erika Alonso y el poco tiempo de Pacheco Pulido, aún no se ha podido definir esta situación.

Este fin de semana Andrés Manuel López Obrador seguirá de gira por el país y este sábado visitará Yucatán y Quintana Roo.