Despiden a titular de Abasto y Comercio Interior por abusos en mercados municipales

El pasado miércoles, el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo informó la baja a 25 funcionarios del área a su cargo.

Durante la sesión de Comisiones Unidas de Seguridad y Gobernación, se dio a conocer la destitución de Edmundo Díaz Ojeda como director de Abasto y Comercio Interior, tras los abusos denunciados por parte de locatarios de los 18 mercados municipales.

En el transcurso de la charla de regidores sobre la construcción del noveno sector de policía en el predio del mercado Unión, se dio a conocer que Irving Francisco Ramón Bautista será el nuevo responsable de despacho.

Ramón Bautista pidió concluir el período de entrega-recepción de la dirección de Abasto y Comercio Interior, para entregar los datos solicitados.

“Apenas entré el martes, todavía no me entregan nada. Apenas me estoy 'empapando' de los temas que nos dejó el anterior director; les pido me dejen revisar los documentos, para dar datos precisos”, refirió.

El pasado miércoles, el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo informó la baja a 25 funcionarios del área a su cargo, mientras que tres más son investigados por Contraloría municipal.

Al seno de Gobernación municipal, Ana Dixon causó baja como directora de Vía Pública, luego de la correspondiente a Senen Morales Benavides, al frente de la dirección de Atención Vecinal, y ahora la de Edmundo Díaz.