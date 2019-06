Propondrá Miguel Barbosa retirar seguridad a exgobernadores y Ley de Austeridad

En lo que va de la transición, señaló, ya se han detectado algunos excesos cometidos en la administración de Rafael Moreno Valle.

En su visita a Ciudad Serdán, como parte de su gira de agradecimiento, el gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta anunció que planteará reformas constitucionales para retirar el servicio de escoltas a exgobernadores, pues este apoyo sólo debe ser para quienes actualmente estén al mando de la seguridad del Estado y, también, del mandatario en turno.

Además, reveló que impulsará una iniciativa de Ley de Austeridad, la cual, entre otras cosas, regule los salarios de los servidores públicos, con el objetivo de prevenir que se cometan abusos y así, se garantice la eficiencia en la administración pública estatal.

"La iniciativa de derogación al respecto para cancelar, cancelar cualquier apoyo de escoltas a los exgobernadores o a cualquier personaje que no sea de aquellos que sean vinculados a temas de seguridad pública y el gobernador en turno, pero será un número muy reducido", dijo en entrevista.

Aviadores en el CIS y nómina inflada en Puebla Comunicaciones

Señaló, en lo que va de la transición, ya se han detectado algunos excesos los que principalmente se cometieron en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas; refirió, tan sólo en Puebla Comunicaciones hay cerca de 300 empleados, con salarios excesivos. Pero además, los servidores públicos están al servicio de la iniciativa privada, de empresas de quienes estaban al mando de esta institución.

"Hoy, que les diga Verónica Vélez, cuántos había en Puebla Telecomunicaciones; 279, hay 279 ahí. ¿Creen ustedes que sean un número normal de servidores públicos en un lugar así? Aquí se alojan personas, trabajadores, quienes trabajaron parar empresas privadas de quienes estuvieron al mando de ese lugar, todo eso lo vamos a revisar".

Y agregó: "Yo puedo suponer, por ejemplo, que en el CIS hay mucha gente que ni es trabajadora al servicio del Gobierno del Estado; hay algunos 'halcones y palomas mensajeras' posados. Todo eso lo vamos a revisar", refirió.

Dijo, la Ley de Austeridad contemplará reglas claras para contener salarios, prohibición de bonos discrecionales, uso de celulares, vehículos, viáticos, "y todo ello, que implique un derroche".

"Para eso vuelve aparecer en la administración pública la Secretaría de Administración, que son las funciones que en otro tiempo, pero que en un concepto moderno era la Oficialía Mayor; controlar el gasto de las dependencias públicas, el tamaño y el gasto. Va haber hoy, más Secretarías, pero de tamaño acotado, no desbordado", dijo.

Advierte Barbosa Huerta que no dejara pasar ninguna irregularidad

Este domingo, el mandatario electo fue entrevistado después de un evento de agradecimiento en Chalchicomula de Sesma, en donde lo acompañó el presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane, recientemente señalado por cometer irregularidades financieras en el Ayuntamiento.

En este contexto, Miguel Barbosa advirtió que no dejará pasar ninguna irregularidad a ningún servidor público, y durante su discurso, convocó a los presidentes municipales al buen ejercicio de los recursos, pues tanto la Secretaría de la Contraloría como la Auditoría Superior del Estado estarán atentas a investigar el uso del dinero.

A pregunta expresa del caso de Tehuacán, dijo: "Cada hecho que parezca un acto excesivo, desvíos de recursos públicos, para deslindarlos si lo es o no lo es, tiene que ser investigado por Contraloría del Estado, no por la que está saliendo, la Contraloría de mi gobierno; eso, para que quede claro que yo no voy a dejar pasar nada que no sea determinada su legalidad o ilegalidad", dijo.

Alista proyectos que presentará a AMLO

Por otra parte, comentó que busca reunirse con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, con quien además de consultar el nombramiento del próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, consultará y gestionará una serie de proyectos que beneficien a las 217 demarcaciones.

Infraestructura, desarrollo social, salud y educación, son algunos temas que gestionará con la administración federal, pero señaló que será respetuoso de los tiempos del mandatario federal, quien recientemente visitó Puebla y afirmó que el gobierno que encabeza no estará divorciado con la entidad.

Miguel Barbosa Huerta, recorrió los municipios de Chalchicomula de Sesma, Tepeaca y Amozoc, lugares en los que agradeció a los ciudadanos por el apoyo que le brindaron el pasado 2 de junio, dijo que será un mandatario que gobierne para todos, sin colores partidistas pues el proceso electoral extraordinario está a punto de concluir y no hubo impugnaciones.

Será el siguiente fin de semana cuando concluya con su recorrido por los 26 distritos electorales locales y dará paso a preparar todo para el cambio de gobierno, el que dijo asumirá con responsabilidad, pues se trata de demostrar a los ciudadanos que la paz y la seguridad se pueden recuperar en Puebla, estado al que llegará la Cuarta Transformación.