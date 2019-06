Reiteran que OPLES deben funcionar sólo en años electorales

"Debe dejar de tirarse dinero a la basura", señaló el titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Gabriel Biestro.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, advirtió que en el caso de los Organismos Públicos Electorales (OPLES) debe dejarse de tirar el dinero a la basura y desaparecer los consejos en los años que no hay elección, para convertirlos en una junta local, tal y como sucede con el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista, el legislador expuso que no se busca centralizar los procesos electorales como lo manejan algunos partidos políticos, sino que se dejen hacer gastos superfluos al mantener los consejos cuando no hay elecciones, y esto represente que los consejeros mantengan su dieta, a pesar de que no tienen un trabajo que realizar.

Biestro comentó que el INE, después de un proceso electoral, desaparece los consejos y quedan operando las juntas locales, situación que se refleja en un gran ahorro de recursos financieros.

Reiteró, lo que se discute, "no es que estén o no; más bien, lo que se tiene que buscar es revisar la actuación de sus integrantes o quiénes fueron, aunque hayan renunciado, pues no se pueden escapar a la acción de la justicia, en caso de que hayan incurrido en irregularidades después de lo ocurrido en la elección de 2018".

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, insistió en que se iniciará un procedimiento, en torno a quienes hayan sido relacionados en estas irregularidades:

"Consideramos que deben rendir cuentas ante la justicia por su actuación; entre ellos: Jacinto Herrera, Dalhel Lara, Federico González Magaña; e incluso, magistrados como Israel Mancilla Amaro, que estuvieron involucrados en todo el fraude del año pasado”, señaló Biestro Medinilla.

Comentó que, sin importar lo que suceda con el OPLE en la discusión, "estas personas tienen que rendir cuentas. Se va a ver el procedimiento y ante quiénes tienen comparecer".

Coordinación por la seguridad

Por otra parte, Gabriel Biestro delineó algunas acciones en materia de Seguridad Pública, que debe considerar el nuevo gobierno que encabezará Miguel Barbosa Huerta, a partir del próximo 1 de agosto.

Dijo, es necesario que se incremente el trabajo de inteligencia en contra del crimen organizado, que mejore la capacitación y el equipamiento de los cuerpos de seguridad, así como su ingreso económico.

Al revelar que tiene conocidos que han sido víctimas de la delincuencia que vive la entidad, lamentó que, ahora, cualquier tipo de robo se cometa con exceso de violencia, motivo por el que afirmó que es urgente no sólo combatir los efectos, sino también las causas:

“Lo importante es incrementar o 'poner el dedo' en el asunto de la inteligencia policíaca, no nada más reaccionar, sino poder adelantarse en un momento dado a las situaciones; y lo que siempre hemos dicho, llegar a las causas”, destacó.

A la par, expuso que será necesario que los gobiernos municipales, principalmente de la zona metropolitana y la capital, mantengan una estrecha comunicación con la próxima administración estatal.

Lo anterior lo expuso en el marco de una ola de asaltos a mano armada a automovilistas particulares, casos que han sido captados en cámaras de videovigilancia; y en medio del señalamiento del gobierno federal en el sentido que Puebla es el sexto estado con mayores índices de inseguridad.