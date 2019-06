No hubo reportes de amenazas contra Martha Erika Alonso: PAN

"Hace unos días nos enteramos que temía por su vida, lo cual nos hace especular mucho", aseguró la dirigente del blanquiazul poblano, Genoveva Huerta.

La dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, Genoveva Huerta Villegas, reprochó la lentitud de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para concluir las investigaciones del accidente aéreo en el que falleció la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador, Rafael Moreno Valle Rosas, pues a seis meses no hay avances.

En conferencia de prensa, Huerta Villegas dijo que la dirigencia a su cargo, tampoco fue conocedora de amenazas en contra de la gobernadora, ocho días antes de su muerte, como ha trascendido en versiones periodísticas; por ello, exigió que se esclarezca este accidente en el que perdieron la vida los gobernantes poblanos y tres tripulantes, para evitar especulaciones:

"Hoy cumplimos medio año donde no sabemos realmente qué fue lo que pasó. Hace unos días nos enteramos que Martha Erika temía por su vida, lo cual nos hace especular mucho, no queremos especular, por eso exigimos saber la verdad, ya no queremos más ese silencio, exigimos los panistas de todo el país saber la verdad, seis meses y siguen contando", dijo.

Acompañada por el secretario general del PAN, Francisco Fraile García, informaron que Maximiliano Cortázar Lara, excoordinador de campaña y ex coordinador general de Política con la gobernadora, se retiró de la vida pública días después del siniestro donde Alonso Hidalgo perdió la vida, por lo que no han tenido comunicación con él, desconociendo si él tenía conocimiento de estas amedrentaciones.

"Ninguna información tenemos al respecto. Max Cortázar se fue después del accidente y no tenemos diálogo con él, por ningún motivo", aseguró Fraile García.

Reprochan aumento de inseguridad

Por otra parte, la dirigencia del PAN demandó a los tres niveles de gobierno poner en marcha estrategias para combatir la inseguridad y violencia que en la entidad se ha disparado, pues con base al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Puebla se ubica como el sexto más inseguro del país.

Tan solo en los primeros cinco meses de este año se han cometido 33 mil 7 delitos, por lo que responsabilizó de esto a los gobiernos municipales de Morena:

"Ya llevan nueve meses al frente de los municipios y como muchos de ustedes saben, los resultados han sido prácticamente nulos, pero unos llevan a que otros tampoco tengan resultados y no son nuestros números (...) El llamado a que las autoridades se pongan a trabajar, queremos resultados en materia de seguridad", dijo.

Huerta Villegas sentenció que la inseguridad y violencia que se vive en la entidad sólo repercutirá de forma negativa en las inversiones y en la generación de empleos formales, pues además que los inversionistas no quieren continuar invirtiendo en el Estado, negocios ubicados en el Centro Histórico han anunciado cierres.

"De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, de enero a marzo se registraron cerca de 70 mil 286 personas desempleadas; y si a esto le agregamos la numeralia del IMSS, que nos dice que el empleo formal bajó en 80 por ciento, lo único que nos queda es una gran tristeza", refirió Huerta Villegas.

Puebla, sexto estado más inseguro

El pasado viernes, Intolerancia Diario dio a conocer el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, el que destaca que Puebla es el sexto estado más inseguro a nivel nacional, pues en los primeros cinco meses se han cometido 33 mil 7 delitos de fuero común.

De acuerdo a los datos ofrecidos, las entidades más violentas e inseguras son:

Estado de México, con 130 mil.

Ciudad de México, con 103 mil 425.

Jalisco, con 68 mil 871.

Baja California Norte, con 40 mil 888.

Guanajuato, con 57 mil 315.

Puebla, con 33 mil 7.

Nuevo León, con 29 mil 401.

En cuanto a delitos contra el patrimonio, como así lo aparta el SENSP, se señala que tan sólo los robos suman 15 mil 357 casos, de los que se desglosa:

5 mil 457 casos de robos de vehículos, mil 61 hurtos a casa habitación, 4 mil 584 robos de coche en cuatro ruedas, 2 mil 386 robos de vehículo con violencia, por mencionar algunos.