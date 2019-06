Suma esfuerzos San Pedro Cholula para reforzar seguridad

Los tres niveles de gobierno sumaron esfuerzos en San Pedro Cholula, para combatir la delincuencia en los Pueblos Mágicos.

Al inaugurar el “Taller de Seguridad y Protección a turistas en Pueblos Mágicos para prestadores de servicios”, impartido por el gobierno federal, a través de la Gendarmería Nacional, el presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga, celebró los esfuerzos en los que se buscan tener una mejor una atención para los visitantes con profesionalismo y mayor seguridad.

“Hablar de seguridad hoy en este país es prioridad, no podemos dejar de lado un tema tan sensible. Lo ratifico, más unidos, más logros. No podemos estar solos".

"Hoy los gobiernos municipales no podemos estar de lado en el tema de la seguridad, tenemos estar muy de la mano con los ciudadanos, empresarios, con la gente que hace turismo, y que quiere que nos vaya bien, y si al gobierno y los ciudadanos nos va bien, nos va bien a todos, eso es lo que queremos”, enfatizó.

Al compartir el nombramiento de Pueblo Mágico, los municipios de San Pedro y San Andrés Cholula también compartieron la capacitación en la que consiste en 16 materias para la atención a habitantes, visitantes y turistas.

Estos talleres son impartidos a elementos de seguridad pública con temas como doctrina y ética policial, inteligencia social, entrevista policial, metodología de la investigación, política pública, apoyo comunitario, fomento de la equidad de género, vinculación social aplicada a la medicina y solución de conflictos.

La otra parte de estos talleres están enfocados a prestadores de servicios y comerciantes con temas del Programa nacional de protección al patrimonio cultural en México, el protocolo de actuación en materia de seguridad para los Pueblos Mágicos en México, el modelo de seguridad para los destinos turísticos, herramientas técnicas para Pueblos Mágicos, modelo de planeación turística y alerta de viaje.

Sobre este tema, Arriaga Lila informó que San Pedro Cholula es un destino turístico al registrar más de 600 mil visitantes cada año, por lo que se ocupa y se compromete en atender la seguridad pública.

El presidente municipal agradeció la distinción de considerar a San Pedro Cholula entre los primeros Pueblos Mágicos en recibir está capacitación, ya que junto coordinación y disposición con San Andrés para trabajar por el bienestar de todos.