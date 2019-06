¿Con qué cara pide Genoveva Huerta mi renuncia?; no tiene dignidad: Karina Pérez Popoca

"Se les acabó el morenovallismo; el cobijo de la impunidad", aseguró la alcaldesa de San Andrés Cholula.

“Con qué cara piden la renuncia”, sostuvo la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, al arremeter contra militantes del Partido Acción Nacional (PAN), al señalar que quien debe renunciar es Genoveva Huerta, líder estatal blanquiazul.

En entrevista, la alcaldesa sanandreseña respondió los ataques de líderes panistas, al cuestionar que, "cómo se atreven a criticar su administración, cuando su trabajo en el municipio fue deplorable".

Incluso, retó al ex edil, Leoncio Paisano Arias, a demostrar su trabajo durante su administración, al tiempo de acusar que hubo desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.

“No me sorprende, sé que no tienen dignidad, que nunca han conocido la decencia; para nada les ha importado el Estado”, comentó la alcaldesa.

“Quiero decirle en específico a Genoveva Huerta que deje de andar pidiendo la renuncia de todos, y que ella ponga el ejemplo; que renuncie ella”, sostuvo.

“Una vez que renuncie, que se dé cuenta del desastre que es Acción Nacional a nivel del Estado, porque se les acabó el morenovallismo; el cobijo de la impunidad”, sentenció.

Asimismo, Pérez Popoca aseveró que hoy, los panistas están pidiendo cosas que jamás hicieron, “eso no es tener vergüenza, ni decencia. Dejen de ser vividores del erario”, insistió.

"Leoncio Paisano, quien más ha dañado a San Andrés Cholula"

Señaló que es terrible, lamentable y atroz, tener sentado a Leoncio Paisano, quien ha sido el que más ha dañado a San Andrés Cholula, durante su gestión.

“Hoy, todos los problemas que se han heredado han sido por esa administración corrupta que permeó terriblemente en el ánimo de la ciudadanía; quienes dieron la oportunidad al gobierno que ahora encabezamos”, aseveró.

Señaló, ahora, el gobierno extraído del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), ha dado el ejemplo de trabajo.

“El señor (Leoncio Paisano), a mí no me hereda nada; lo único que me deja es todo lo mal que hoy tengo que venir a componer; un plan de desarrollo sustentable. Me queda claro que el señor ni idea tiene de qué es un plan y un programa de desarrollo urbano”, sostuvo

Agregó: “Si lo hubiera conocido, jamás, jamás, quiero creer, si lo hubiera conocido un poco, se hubiera atrevido a aprobar donde se afecta la vida de las comunidades, como las vialidades, uso de suelo”, aseveró.

“Hablan de que renunciemos si no podemos, pero por supuesto que sí podemos; tan es así, que podemos (sic),... Que yo quisiera que me lo digan de frente y me demostraran con hechos, como yo en su momento lo voy a hacer, cómo hicieron mal uso de los recursos públicos”, dijo.

Recordó que entre las irregularidades, se encuentran temas como la gasolina, lo que se descubrió luego de que, en medio año de la actual administración, se han gastado más de 9 millones de pesos; y en el gobierno de Leoncio Paisano, tan sólo en septiembre de 2018, gastaron 5 millones y medio de pesos.

“Eso por citar tan sólo unos ejemplos. Se les olvida al PAN (sic), que entregó los límites territoriales a cambio de elecciones locales y federales, fue Miguel Ángel Huepa”, indicó.

“Hoy, la situación que ellos critican es la misma que generaron. ¿Con qué cara, con qué dignidad vienen a decirme cómo hacer gobierno? Yo sé hacer gobierno y de la mano de la ciudadanía, con honestidad y transparencia”, aseveró la alcaldesa.

Lo anterior lo declaró Karina Pérez, luego de dar el banderazo para iniciar la rehabilitación de la avenida de El Sol, atrás de las universidades Anáhuac e Iberoamericana -entre otros colegios-, así como diversas colonias de la junta auxiliar de Tlaxcalancingo.

La obra tendrá una inversión de cerca de 30 millones de pesos, de los cuales, 14 millones 850 mil pesos corresponden a recursos municipales y la misma cantidad a recursos estatales.

Se rehabilitará con concreto hidráulico o asfáltico y ampliará el drenaje pluvial en la zona, así como la instalación de cinco cámaras de seguridad y alumbrado público, entre la carretera federal Puebla Atlixco y Boulevard Atlixcáyotl.

Pérez Popoca señaló que esta obra beneficiará no sólo a las instituciones educativas que hay en la zona, sino a diversas colonias.

Recordó, en esta vialidad han habido diversos problemas, que van desde accidentes viales hasta el ataque de una joven universitaria.

Panistas al ataque

En rueda de prensa, Genoveva Huerta, presidenta estatal del PAN, acusó que hay inseguridad en San Andrés Cholula, por lo que exigió a Karina Pérez Popoca que detenga la ola delincuencial.

Acompañada por el Secretario General Francisco Fraile, y distintos liderazgos panistas de la región, la mayor crítica fue por la inseguridad.

"Exigimos que deje de culpar a gestiones pasadas. Es ella quien tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad (…) Es mejor que presente su renuncia, porque visto está que no puede con el tema", dijo Genoveva Huerta.