Recurre Héctor Alonso al TEPJF; busca regresar a bancada de Morena

El tema se analizará por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.

El diputado local sin partido, Héctor Alonso Granados, busca regresar al Grupo Legislativo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del que fue separado, luego de hacer comentarios misóginos, cuando se pronunció en contra de la despenalización del aborto.

Y es que, por medio del expediente SUP-SFA-10/2019, que se ventila en el portal de transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se especifica que el diputado local busca recuperar su espacio en Morena.

El tema se analizará por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien tendrá que resolver la petición del diputado local de Puebla, quien después de pasar por el PRI y por Nueva Alianza, el año pasado busco acomodo en Morena, partido que lo llevó a ocupar un espacio en la LX Legislatura.

Y es que, por determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriel Biestro Medinilla concretó separar del cargo al diputado Alonso Granados.

Su llegada a las filas de Morena

Fue en 2018 cuando se apersonó en las oficinas de Morena, llegó con un papelito en mano, de una supuesta recomendación de líderes de este partido a nivel nacional, buscó en principio hablar con el entonces dirigente partidista, Gabriel Biestro Medinilla, al no conseguirlo recurrió con la diputada Leonor Vargas, entonces integrante del Comité Ejecutivo Estatal del Morena, para que hiciera caso a la recomendación.

El legislador local llegó a las filas de Morena, con el argumento de tener capital político y con esto conseguir votos a favor de Andrés Manuel López Obrador, pues el objetivo ante todo fue que este partido logrará la Presidencia de la República.

Sin embargo, el antecedente del diputado local, sus ligas partidistas y sus con el morenovallismo no convencieron del todo a los líderes de Morena, por lo que siempre hubo reserva con esta relación, es decir, participaban juntos, pero nunca coincidieron en ideales, uno de ellos la despenalización del aborto.

Por comentarios misóginos expulsan del GLMorena a Alonso Granados

La expulsión del diputado Héctor Alonso Granados del Grupo Parlamentario de Morena se dio después de que a nivel nacional se ventilará una entrevista en la que dijo que "las mujeres debían piensan en embarazarse antes de abrir las piernas".

Su postura en rechazo al aborto no fue la causa por la que lo separaron del Grupo Legislativo de Morena, el motivo fue por las ofensas lanzadas a las mujeres en esta entrevista, pero además porque tiempo atrás ya había quejas en su contra por agredir verbalmente a sus compañeras diputadas, a quienes las llamó "hipócritas" y "mojigatas", cuando discutían el contenido de mensajes sexistas en espectaculares.

El diputado local de Morena no sólo fue separado de este partido, sino que además quedó destituido de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, cargo que le fue asignado desde septiembre del año pasado, cuando inicio la LX Legislatura local.

En el caso de que gane esta acción jurídica, el diputado local podría ocupar su cargo en la bancada de Morena, aunque tenga el rechazo de la mayoría de sus compañeros.

No ofrecerá disculpa pública

Ante el Órgano Interno del Congreso del estado; la Comisión de Derechos Humanos; así como en el Instituto Poblano de las Mujeres, por mencionar algunas instancias, el diputado local fue acusado, las quejas fueron presentadas por diputados y diputadas de Morena, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y PRI.

Posterior a esto, el legislador dijo que no ofrecerá disculpa pública a las mujeres por este tema y reiteró que: "no soy misógino, tengo esposa, hija y nieta, yo defiendo a las mujeres y les doy su trato de respeto, acepto la igualdad del hombre y la mujer, se han difundido muchas mentiras sobre eso, pero no me preocupa porque estamos dando resultados”, dio en una entrevista colectiva.

De acuerdo a los procedimientos no hay fecha exacta para que la Sala Superior del TEPJF resuelva sobre este caso y mientras que el diputado esperará la resolución a su favor actualmente no tiene el apoyo de ninguno de sus compañeros en la LX Legislatura local.