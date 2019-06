Pide bancada del PAN a Claudia Rivera dejar los pretextos en el tema de seguridad

La diputada Mónica Rodríguez indicó que la presidenta municipal no está cumpliendo con su función y los afectados son los ciudadanos.

La coordinadora de los diputados del Partido Acción Nacional, Mónica Rodríguez Della Veccia, pidió a la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco dejar atrás los pretextos en torno a la seguridad y que cumpla con lo que se comprometió, además, indicó que no puede distraer elementos de seguridad para vigilar una marcha pacífica como la del pasado sábado, cuando hay otras prioridades.

Entrevistada al término de la sesión de la Junta de Gobierno y, tras aclarar que se puede estar a favor o en contra de algunas posturas de grupos de la sociedad, lo que se condena es que en una ciudad que enfrenta los más graves problemas de inseguridad en los últimos años, la presidenta municipal se preocupe por vigilar una marcha que no requiere permiso como la llamada del Orgullo Lésbico Gay.

Indicó que el Partido Acción Nacional mantiene una postura de respeto a los diferentes grupos y la libre expresión debe ser una garantía sin afectar los derechos de los demás, pero en el caso del pasado sábado debe tomarse en cuenta que hay prioridades en torno a los temas.

Luego de que se dieran a conocer videos donde personal de Vialidad, así como de Seguridad Pública del Municipio buscaron obstruir la salida de un contingente sobre el Bulevar 5 de Mayo, bajo el argumento que se requiere un permiso, la legisladora aclaró que las manifestaciones no requieren permiso y las movilizaciones no se encuentran reguladas por la ley, siempre y cuando éstas sean pacíficas.

Lamentó que se diga que no hay elementos para la revocación del mandato de la presidenta, sin emabrgo, la cuestión es que los niveles de inseguridad se dispararon en la capital.

Dijo que cada una de las familias que viven en la capital tienen al menos un familiar que fue víctima del asalto en el transporte público, en la calle, en su casa, que le robaron su vehículo o autopartes, siendo lo más grave la pérdida de vidas humanas, como se informa diariamente en los medios de comunicación.

Comentó que algunos legisladores de Morena es posible que no vivan en la capital al asegurar que no pasa nada o que respalden las declaraciones que se trata de una herencia del pasado, cuando han transcurrido ya ocho meses del gobierno y no se ven avances en materia de seguridad.

Reiteró que la presidenta municipal no está cumpliendo con su función y los afectados son los ciudadanos.

Buscan consensos

Por otra parte, anunció que se presentarán ante el pleno una serie de armonizaciones a leyes en beneficio de los menores, mismas que ya fueron aceptadas en la Junta de Gobierno.

Consideró que se tiene que separar el trabajo legislativo y lo electoral, pues si bien en la tribuna se ventilan temas electorales hay que privilegiar la función encomendada con iniciativas y leyes, además de que hay un proceso que ya concluyó, por lo que el poder legislativo debe tener su propia agenda

“Más que acuerdos hay que estar de acuerdo en cosas buenas para los poblanos, por ello cuando se propone algo bueno se apoyará, es hacer política responsable, también se dirá, siempre que no se esté de acuerdo también se dirá porque, y hay que ver la identidad de cada partido”, dijo.