Presume Leobardo Rodríguez que Puebla suma 500 puntos de internet gratuitos

El encargado de la Secretaría de Administración indicó que en contraste con el programa del gobierno anterior, el nuevo es eficiente.

El encargado de la Secretaría de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez, indicó que en contraste con el programa del gobierno anterior, el ofrecido actualmente es eficiente y el costo se contrajo 13 puntos porcentuales.

Al concluir el acto protocolario de arranque de obras primarias en San Jerónimo Caleras, dijo que el gobierno de "Juntos Haremos Historia" viene a hacer historia y "no a robar".

“Si le quitamos los moches vamos a lograr costos históricos, esta licitación de puntos gratuitos en el municipio resultó en términos nominales más barata que la anterior administración, pero en términos reales es de 26 por ciento más barato”, subrayó.

Reveló que la administración anterior de Luis Banck Serrato pagaba mensualmente 741 mil 860 pesos y ahora el costo es de 644 mil 444 pesos cada 30 días, con la conexión a Internet más rápida.

“Nos ha pedido la presidenta optimizar los recursos y les he pedido a la empresa que nos pongamos del lado del usuario; luego nos frustramos cuando nos queríamos conectar e históricamente no funcionaba; ahora queremos que nos fiscalicen, que nos digan dónde funcionan o dónde no funciona”.

La empresa contratada, acentuó, tiene el compromiso de que en caso de ser reportada por fallas se pueda atender en un tiempo máximo de 24 horas, además, pide a los ciudadanos reportar al número teléfono 042 en el que serán atendidos prontamente.

En ese marco, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco indicó que la tecnología es importante para su administración, pero el acceso a la información también es básico.

Todas las acciones están relacionadas, insistió, porque al atender las condiciones se incide en la estrategia de seguridad que se padece en territorio municipal.

“Necesitamos generar condiciones de bienestar que impidan que se tome un camino equivocado.

Estas condiciones van a migrar a un acceso para mejorar conectividad en materia de seguridad”.

Hasta el momento la administración municipal ha instalado 500 puntos de internet gratuitos en territorio en parques públicos, colonias, mercados, juntas auxiliares, plazas públicas y unidades

habitacionales.