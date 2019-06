Arrebatar alcaldías y diputaciones a Morena, el reto del PAN en el 2021: "Tigre" Aguilar

Considera Humberto “El Tigre” Aguilar, que el PAN debe tener unidad al interior del partido para poder competir en las elecciones de 2021.

Eduardo Rivera, Jorge Aguilar Chedraui, Ana Tere Aranda, Rafael Micalco y Luis Paredes, son algunos de los nombres que considera Humberto “El Tigre” Aguilar Coronado, deben "jugar" en las próximas elecciones intermedias de 2021 en Puebla.

Así lo señaló en entrevista durante el programa Destrozando la Noticia, al tiempo de reconocer que él también desea participar en alguna candidatura a cargos públicos.

"No solo vamos a tratar de recuperar la mayoría en el Congreso, sino también ganar alcaldías (...) que para lo interno, en el PAN, que quien gane, no lo gane todo y quien pierda, no lo pierda todo", aseveró.

Además, aseveró que "el morenovallismo no existe", pero aún hay gente en el PAN que busca aferrarse a viejas expresiones, por lo que espera no sea el caso de la dirigente estatal, Genoveva Huerta.

¿Podrá el PAN arrebatarle la hegemonía a Morena? ¿Sabrán ponerse de acuerdo?

