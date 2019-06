Impulsan Quirófano Móvil para esterilizar a perros y gatos en Zacatlán

Con este tipo de medidas, el ayuntamiento promueve el cuidado de las mascota.

Este jueves el Ayuntamiento de Zacatlán dio a conocer que tras un estudio realizado en 2018m reveló que aproximadamente 20 mil perros y gatos habitan en el municipio.

El edil de Zacatlán, Luis Márquez Lecona indicó que un alto porcentaje de las mascotas no tienen un dueño, motivo por el que su administración optó por impulsar el convenio de "Quirófano Móvil” para llevar a cabo esterilizaciones gratuitas.

Márquez Lecona exhortó a la comunidad que tenga seriedad y compromiso con las mascotas, para que este programa de buena voluntad se haga con la mayor responsabilidad y limpieza posible.

La Unidad Móvil fue donada por la American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) y los integrantes de Fundación “Patitas Zacatlán”, quienes buscan beneficiar a las mascotas y proteger la salud pública y al turismo, así como crear una cultura de paz y trato digno a los animales.

Julio César Vargas, encargado de la Supervisión Acción Comunitaria de Zacatlán, programa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que el organismo se sumó a esta causa con un cronograma estable que mejorará la operatividad de este centro de control canino y felino, así como la difusión y asistencia para su atención e higiene.