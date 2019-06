Pide “El Tigre” que la dirigencia del PAN deje de administrar migajas

Humberto Aguilar recalcó que el partido debe abrir las puertas para que entren y para que se vayan quienes no los representan.

El presidente de la Fundación Rafael Preciado, Humberto Aguilar Coronado, se pronunció por una verdadera apertura del Partido Acción Nacional en Puebla y que se dejen de administrar las migajas. Además, señaló que todos los consejeros nacionales y estatales del albiazul, así como la dirigencia estatal, pertenecen al mismo grupo político, por lo que exigió que haya la apertura del partido.

En entrevista con Intolerancia, el integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN (PAN), reconoció que, sin duda alguna, el parte aguas se la política local se dio con el trágico accidente del 24 de diciembre: “Viene a cambiar no solo la vida política interna del PAN, sino del estado y me parece que hoy por hoy estamos ante la gran oportunidad de que quienes dirigen el partido den muestra clara de apertura y de inclusión que no se dieron durante10 años en el instituto político”.

El exsenador de la República advirtió que “de no ser así, creo que solamente están pensando en administrar migajas de un partido como Acción Nacional que no está pasando por su mejor momento”.

Al preguntarle del pasado proceso electoral, el panista señaló: “Enrique Cárdenas fue un candidato muy bueno, que invitó a sectores de la sociedad poblana que estaban desencantados del PAN y que volvieron a votar por el partido, atrajo el voto duro panista”, afirmó.

También cuestionó las declaraciones triunfalistas de la dirigencia: “Si se piensa que fue el trabajo político que hizo el PAN en las pasadas elecciones para obtener mayor número de votos que Morena, aunque se haya perdido la gubernatura con los votos del Verde Ecologista y del PT, hay un error. Hay un resultado electoral multifactorial en donde quizá el trabajo político del PAN no fue el que más peso político obtuvo, por ello es obligación de quien dirige, el abrir las puertas”.

“Yo soy de los que sostiene que el PAN debe tener las puertas bien abiertas para quien quiera entrar, pero también muy abiertas para quien se quiera salir y no ponerle ningún obstáculo ni ninguna traba, y quien quiera estar que esté pero para sumar, para esforzarse para hacer del Partido Acción Nacional una nueva opción ciudadana o volver a ser nuevamente”, indicó Aguilar Coronado.

Fin a la exclusión

De los procesos internos, el integrante del CEN y de la gente más cercana a Marko Cortés Mendoza, expresó que el PAN debe entrar en un esquema distinto a partir de las siguientes decisiones, pues se renueva el Consejo Nacional, donde Puebla tiene 16 espacios, así como el Consejo Estatal, donde puede haber hasta cien consejeros.

“Sostengo que se debe llegar a la fórmula donde quien gane, no gane todo, y quien pierda, no pierda todo, es decir que, si nosotros en el pasado reclamamos el respeto a las minorías a través de la representación proporcional, se busque algo similar a eso”.

“No puede ser que todos los miembros del Consejo Nacional de Puebla pertenezcan a una misma expresión, no puede ser que los cien integrantes del Consejo Estatal, de la Dirigencia Estatal, pertenezcan al mismo grupo político, eso ya cambió y ahora hay nuevas reglas y el pensamiento de Marko Cortés, quien tiene la inclusión como base fundamental para ser un partido político de opción”, dijo.

El reclamo

Humberto Aguilar recordó que reclamó públicamente sobre una reunión donde Pablo Rodríguez solo invitó a sus afines: “Hable con la presidenta del partido y le dije que ella era la que estaba obligada a fomentar la unidad y que ese tipo de reuniones dañaban la unidad, pero a quien más afectaba era a ella porque quienes no son invitados, evidentemente no se sienten incluidos y, casualmente, solo fueron invitados aquellos de la expresión que se identifica al interior del PAN como exmorenovallista”, indicó.

Todos panistas

Humberto Aguilar precisó que el 2021 da la oportunidad de demostrar que se tiene unidad, mencionado el tema de las renovaciones de los consejos nacional y estatal, donde no gane todo una sola expresión y, para la próxima elección, habrá que poner un mapa donde todos, principalmente los liderazgos consolidados y con equipos fuertes, sean los primeros en decir “presente”.

“Debe estar ahí Ángel Alonso Díaz Caneja, Eduardo Rivera, Ana Teresa Aranda Orozco, Rafael Micalco Méndez, Jorge Aguilar Chedraui, Francisco Fraile García, Humberto Aguilar, y otros liderazgos ya que la urgencia de reposicionar al PAN”.

La responsabilidad debe estar presente con la generosidad y estar dispuestos a jugar todos en el mismo equipo que se llama PAN.

Los arribistas

Al ser cuestionado sobre quienes abandonaron el partido en el pasado proceso electoral, señaló que con la desafortunada muerte de Martha Erika y Rafael, quienes no eran poblanos se fueron de Puebla y los que no eran panistas se fueron del PAN, por ello la sociedad está confundida.

Aguilar Coronado señaló que habrá que valorar la política de alianzas y candidaturas comunes que ha instrumentado el partido en los últimos procesos electorales.

Los reprobados al consejo

El presidente de la Fundación Rafael Preciado, órgano encargado de aplicar los exámenes a los aspirantes al Consejo Nacional, informó que por Puebla presentaron la evaluación más de 140 militantes, de los cuales solo 43 podrán participar para buscar un espacio en el órgano de dirección del partido.

Dijo que 18 hicieron entrevista en línea y pasaron automáticamente, los otros 25 son quienes entre los 140 aprobaron el examen.

Señaló que es un filtro importante porque quiere decir que muchos que quisieron entrar o los mandaron no tenían las aptitudes para ser consejeros.