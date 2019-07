Proyecto de mina Ixtaca terminó con la paz en Santa María Zotoltepec, denuncian pobladores

Acusaron que, por hectárea, la empresa minera ofrece 40 mil pesos, además, con la construcción de la mina se perderán cultivos de diversas frutas y semillas para autoconsumo y venta.

Casi desde 2009, pobladores de Santa María Zotoltepec han vivido las consecuencias de la construcción de la mina de Ixtaca, para la extracción de oro y plata, en el municipio de Ixtacamaxtitlán, proyecto de la empresa Minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals.

En entrevista para Intolerancia Diario, vecinos del lugar –que prefirieron guardar el anonimato por cuestiones de seguridad- denunciaron que trabajadores del proyecto minero los han amenazado en diferentes ocasiones, han invadido propiedades privadas e, incluso, algunos han perdido sus hogares por el movimiento que provocan las máquinas que ahí se encuentran.

“Llegaron unas personas y andan investigando en el cerro, pero no sabíamos ni qué, pero cuando llegó la empresa nunca llegó con la autoridad. Se metieron a terrenos sin pedir permiso, entraron, marcaron y no nos dimos cuenta. A lo bárbaro, apuesto que hay personas que pasaron en su terreno y no lo vieron, no sé si somos muy inocentes o somos demasiado tontos”, subrayaron.

Pese a que los pobladores de Zotoltepec denunciaron haber padecido los estragos de la construcción de la mina, señalaron que en lucha por su tierra llevan aproximadamente siete años, tiempo en el que trabajadores de la minera intentaron comprar hectáreas del lugar, ofreciendo 40 mil pesos por cada una de ellas.

Una vecina denunció: “A personas que se han negado a vender las han amenazado, un señor que no ha vendido (su terreno) lo visitaban y el señor les dio un precio muy alto y le dijeron que si no lo vendía le iban a llevar a los federales. Estuvieron dando 40 (mil pesos) por hectárea, es una vil miseria tratándose de donde van a hacer la mina, no se vale”.

Por su parte, la Minera Gorrión, a través de un comunicado del 25 de junio, explicó que parte de la construcción incluía un sistema de presas con capacidad para captar 1.8 millones de metros cúbicos de agua pluvial, al respecto, los habitantes de Zotoltepec señalaron que en el municipio llueve apenas cuatro meses al año y que, en caso de recolectar agua, esta estaría contaminada por el polvo de la mina.

“Eso es mentira, llueve cuatro meses cada año, cómo cree que van a abastecer para trabajar una mina, jamás. No creo que alcance a juntar tanta agua para ellos y para darnos a nosotros, pero supongamos que fuera cierto, y entonces qué vamos a hacer nosotros si ellos van a detener el agua arriba, si ellos están trabajando arriba, cómo va a estar el agua”, señalaron.

Zotoltepec es tierra de cultivo

Los habitantes de Santa María Zotoltepec informaron que, en cuanto a daños ecológicos, sus tierras ya no podrán ser productivas, pues comentaron que en la región se da además de maíz, alverjón, habas, frijol, cebada, manzana, durazno, chabacano, fresa, mora y calabaza.

“Nuestras tierras ya no van a dar. Al rato ya no habrá nada, se va a volver estéril, ya no existirá vida, pero ellos dicen que sí. Van a venir las enfermedades”, denunciaron.

Vibraciones provocan derrumbe de casas

Acerca de las afectaciones en las viviendas del lugar, vecinos narraron a Intolerancia Diario que, el paso de algunas máquinas, no solo provocó que la tierra se cimbrara, sino que algunas de las viviendas más antiguas sufrieran afectaciones en su estructura, lo que causó la molestia de sus habitantes.

“Pasó una máquina, la calle que llega al auditorio (la calle principal) pasó la primera vez, pero se estrellaron las casa donde pasó, donde pasó cerquita, la gente salió espantada, y como son casas antiguas hechas, no de adobe, son de piedra resanada a lo antiguo, entonces se estrelló su cuarto, hasta vino un periodista y lo sacó”, dijeron.

Recibieron ayuda desde Tetela

Fue entre 2013 y 2015, que en municipio de Tetela de Ocampo se pretendía construir una mina a cielo abierto, que estaría a cargo de la empresa Frisco, de Carlos Slim, proyecto que, luego de manifestaciones de pobladores y diversas organizaciones no gubernamentales, en contra del empresario y del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, se echó abajo, con el argumento que se tenían problemas financieros.

Fue entonces que los activistas que lucharon contra la mina en Tetela, acudieron a Zololtepec a advertir –mediante videos- a los pobladores sobre los riesgos a la salud y ecológicos que surgirían con el proyecto de la mina Ixtaca, “Ya habían corrido a la minera de allá en Tetela y sabían que estábamos en peligro”, acusaron.

Acusan falta de apoyo de secretarias estatales

Con casi 7 años en lucha, denunciaron que ninguno de los gobiernos estatales, así como sus secretarias, se ha preocupado por la situación que viven en Zotoltepec, aunque aclararon que sí han recibido apoyo de parte de otras agrupaciones, no quisieron revelar más datos por cuestiones de seguridad.

“Nadie se ha interesado en nosotros, en nuestro movimiento, nunca se han interesado a unirse y apoyarnos, de parte del gobierno no, mejor otras instituciones”.

Agregaron: “Ahí nos damos cuenta (al proyectar el video), y entonces nos asustamos. Desde entonces estamos en alerta, hemos pasado por muchas cosas, nos mal miran, fue horrible”.

Finalmente, los pobladores de Santa María Zotoltepec, indicaron que, al no existir respuesta de las autoridades y debido a las afectaciones que la mina traerá, en cuestiones ecológicas, de salud y de infraestructura de sus hogares, optarán por irse de la que llamaron su tierra.

“Ellos dijeron que no nos van a reubicar, que nos podemos quedar, ajá y no nos van a sacar ellos, nos vamos a ir solitos”.