Acusan impunidad en Atzitzihuacan, a un año de la muerte del niño Héctor

Pese a los señalamientos por presunto 'bullying' y declaraciones de testigos, los hechos continúan sin esclarecerse, aseguran familiares y deudos.

A un año de la muerte del niño Héctor, quien fuera víctima de bullying por parte de un compañero en la escuela Primaria Oficial Benito Juárez situada en el municipio de Atzitzihuacan, sus padres, Josué Ánimas Álvarez y María Guadalupe Marín Domínguez exigen justicia.

En entrevista con Intolerancia Diario, los padres de Héctor acusaron a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de encubrir la negligencia en la que incurrieron los docentes, pues hasta la fecha no se han deslindado responsabilidades.

El menor estaba en clase de educación física el 30 de junio de 2018 cuando uno de sus compañeros lo tiró al piso y ya no se levantó. A un año de este acontecimiento, el dolor e impotencia, fueron algunos de los sentimientos que se vivieron durante la misa y colocación de la cruz de cabo de año de la muerte del pequeño Héctor.

“Ya pasó un año y las autoridades del Gobierno del Estado de Puebla, de la Secretaría de Educación Pública se han lavado las manos. Exigimos sanciones para los maestros porque ese día nos ocultaron información que era vital para salvar a mi hijo".

Recordando parte de ese día, la madre de Héctor contó detalladamente la manera en la que su hijo sufrió este ataque de 'bullying' mortal.

"Esa mañana, la maestra Alicia Griselda Ortega Ríos me notificó después de mucho tiempo que mi hijo había sufrido un accidente, que supuestamente había chocado cabeza con cabeza con otro de sus compañeros; sin embargo, cuando mi hijo fue trasladado en la ambulancia aún con vida me dijo, delante del maestro de Educación Física, quien sólo movió y agachó la cabeza, “mamá, Jonathan “N” fue el que me empujó por eso me caí al piso y me duele mi cabecita, ayúdame” (…), mi hijo ya tenía la parte derecha de su cabeza y su ojo inflamado.

De acuerdo con el informe médico del Hospital del Niño Poblano, Héctor falleció a causa de un traumatismo craneoencefálico.

“Los maestros nos ocultaron la verdad de los hechos, mi hijo falleció a causa de este traumatismo que le ocasionó otro niño que lo empujó cuando estaban en clases de Educación Física; algunos de sus compañeros que fueron testigos acudieron a declarar a Casa de Justicia, pero hasta la fecha no se han esclarecido los hechos, ni deslindado responsabilidades contra el agresor, ni contra la directora del plantel y los docentes por negligencia y encubrimiento”.

Por su parte, el padre del niño, Josué Ánimas exigió justicia a la Fiscalía General del Estado (FGE), pues afirmó que hasta el momento no se ha llevado a cabo la averiguación por la muerte de su hijo.

“Solo exigimos justicia tanto las autoridades de la SEP, como de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla".

Los médicos que atendieron al menor señalaron que la herida en la cabeza que había sufrido su hijo no era producto de un choque de cabezas, sino de un golpe de mayor impacto que provocó el traumatismo craneoencefálico; aunado a ello, por la falta de atención médica de urgencia médica, se originó un coágulo y horas después murió por un paro cardíaco.

Siguen las agresiones

De acuerdo a las declaraciones recabadas por Intolerancia Diario, otras dos madres de familia denunciaron que el presunto agresor continúa violentando a otros compañeros.

“Ya fuimos a hablar con la directora del plantel, pero no hacen nada, ya hasta parece una burla pues los padres de este niño, dicen que no les van a hacer nada (…), vivimos con el temor de que suceda otra tragedia ante la indiferencia de las autoridades de la Primaria”.

Finalmente, los padres del pequeño Héctor exigen al Gobierno del Estado, a las autoridades de la SEP y de la FGE que se esclarezcan los hechos y que se deslinden responsabilidades.