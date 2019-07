Se mantendrán pláticas entre autoridades y transportistas sobre tarifas

Sin precisar cuáles, integrantes de la Unión de Transportistas en Puebla aseguraron que son 40 rutas las que este lunes suspendieron labores y que algunas más trabajan parcialmente; asimismo, advirtieron que dicha suspensión se mantendría hasta el próximo miércoles.

Jorge Gómez, integrante de dicho colectivo, sostuvo que continuarán en las mesas de diálogo con autoridades estatales; sin embargo, apuntó que la necesidad de aumentar el precio al pasaje, se da por carencias como el vencimiento de la póliza de seguro o llantas lisas.

"No tenemos ya recursos suficientes para trabajar; no es rebeldía, no es confrontación, ya no hay manera de trabajar".

En el mismo tenor, Arturo Loyola, del mismo organismo, recordó que en las reuniones previamente realizadas con el Gobierno estatal, se ha coincidido en que debe existir un aumento a la tarifa: "Están conscientes (autoridades) que esto se debe de resolver".

Agregó, deberá ser durante la administración estatal actual cuando esta situación se resuelva, y apuntó que la tarifa del pasaje (6 pesos), es insostenible, tras mantenerse por los últimos ocho años.

Acusan detenciones arbitrarias

Asimismo, dicho organismo acusó que unidades de las rutas Loma Bella y Morados, fueron retenidas la noche de este domingo:

"No entregaron infracción, no entregaron inventario, no nos dijeron dónde están. Retuvieron los documentos del camión y del conductor", señaló en conferencia de prensa.