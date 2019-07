Llega Edith Márquez a Puebla con el espectáculo "Contigo Tour"

Se presentará el próximo sábado 31 de agosto, en el Auditorio Metropolitano de la capital poblana.

Presentando su “Contigo Tour”, la belleza y gran voz de Edith Márquez, ofrecerá su concierto el sábado 31 de agosto a las 21:00 horas en el Auditorio Metropolitano, donde cantará lo mejor de sus éxitos así como su más reciente producción discográfica.

Como parte de la promoción a su disco “Contigo”, la gran intérprete está realizando una gira por las principales plazas de la República con su espectáculo “Contigo Tour”, la cual también llevará a Estados Unidos.

Del concierto

La exTimbiriche ofrecerá un show de aproximadamente 90 minutos, acompañada de sus músicos y coristas en un ambiente bohemio, deleitando así a sus fieles seguidores de distintas edades, con grandes éxitos de su carrera, donde el repertorio incluirá canciones como:

"Mírame", "Mi error, mi fantasía", "Entre ella y yo", "No renunciaré", "Ese beso", "Tú me obligaste", "Aunque sea en otra vida", "Sin él", "Acostúmbrame al cielo", "Me voy", "La memoria del corazón", "Hazme olvidarlo", "Como tu mujer" y "Llamarada", sólo por mencionar algunos temas.

Un perfecto recorrido de sus diferentes producciones discográficas, es lo que ofrecerá Edith a su público para recordar grandes discos de su carrera como solista tal es el caso de: Frente a ti (1998), Caricias del cielo (2000), Extravíate (2001), ¿Quién te cantará? (2003), Cuando grita la piel (2005), Memorias del corazón (2007), Pasiones de Cabaret (2008), Duele (2009), Amar no es suficiente (2011), Mi sueño mi fantasía (2012), Emociones (2013), Emociones II (2016), Contigo (2018).

Una mezcla perfecta de álbumes, donde hace homenaje la intérprete, así como canciones inéditas de su carrera, donde hay que destacar que su gran voz la lleva a cantar diferentes géneros musicales.

Recordando

Edith Márquez empezó su carrera a principios de la década de los 80´s participando en concursos de televisión como “Juguemos a cantar” y “XETU”; en ese entonces, se le conocía como “Heidi”.

Años más tarde, formó parte del elenco de la famosa serie de televisión “Papá Soltero”, compartiendo créditos con César Costa y los hermanos Quiroz.

Su versatilidad como actriz, conductora y cantante, la llevan a formar parte del famoso grupo Timbiriche en 1988, donde grabó tres discos de estudio con la banda mexicana, permaneciendo hasta 1991.

En su trayectoria destacan también algunas telenovelas y su paso a solista, debutando en el mercado con su disco “Frente a ti”, donde se desprenden dos de sus más grandes éxitos: "Mi error, mi fantasía" y "Mírame".

Entre sus trabajos recientes, destaca su participación como juez en el 'reality show' de Azteca “La Academia”, el año pasado.

También, el dueto que realiza en el disco “Se habla en español”, junto a Enrique Guzmán, interpretando “Dame Felicidad”.