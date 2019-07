Con prisas Congreso lanzará convocatoria para designar al auditor y al comisionado de derechos humanos

En el caso de la CDH, El Legislativo tendría una semana para la evaluación de los perfiles y escuchar los argumentos de las organizaciones civiles, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente.

La siguiente semana quedarán publicadas las convocatorias para la designación de los titulares de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Comisión de Derechos Humanos (CDH); sin embargo, sería en una sesión extraordinaria cuando el segundo de ellos tome protesta de su cargo, pues el próximo 15 de julio concluye el periodo ordinario de sesiones en el Poder Legislativo y debe asumir su función a partir del primero de agosto.

En entrevista, el presidente del Congreso del estado, Gabriel Biestro Medinilla, refirió que no dará tiempo aprobar la nueva Ley de Derechos Humanos que propone la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, por lo que el procedimiento para la designación del comisionado será conforme lo marca el ordenamiento actual.

A pregunta expresa de la posible reelección del actual comisionado, Adolfo López Badillo, quien incluso es apoyado por organizaciones civiles que acudieron este martes al Poder Legislativo, el diputado local dejo claro que no se le puede quitar su derecho de participar, pero no sería apoyado por el bloque de “Juntos Haremos Historia”, porque su desempeño al frente de este órgano no fue bueno.

“Con la ley actual, la nueva ley todavía no se va aprobar. El derecho lo tiene (Adolfo López), pero nosotros, por nuestra parte no apoyaríamos de ninguna forma su reelección”, dijo el diputado local, quien señaló que el procedimiento será transparente y conforme lo marca la ley.

El procedimiento para la designación de titular de la CDH

De acuerdo con el ordenamiento legal vigente, la convocatoria para el cambio de titular de la CDH tiene que emitirse 15 días antes de que el comisionado en funciones deje su cargo, por lo que el Congreso del Estado tendría una semana para la evaluación de los perfiles, esto implicaría también escuchar los argumentos de las organizaciones civiles.

En este orden, los artículos 7 y 8 de la Ley de Derechos Humanos refiere que los aspirantes deben tener 35 años de edad al momento de su nombramiento, título de Licenciatura en Derecho o Abogado, con experiencia mínima en el ejercicio de la profesión de 5 años y conocimientos acreditables en materia de derechos humanos.

El Congreso del Estado deberá tomar en cuenta la opinión de organizaciones y universidades, así como expertos en temas de derechos humanos, por lo que incluso la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Estefanía Rodríguez ha recibido a grupos de la sociedad civil.

Además, dentro de los 15 días siguientes a la publicación de la convocatoria, el Congreso del Estado tendrá un periodo de cinco días naturales para recibir las propuestas de los aspirantes a ocupar el cargo, por medio de las organizaciones sociales, mismas que deberán acompañarse del currículum.

“Los aspirantes a Presidente que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria, comparecerán ante la Comisión General de Derechos Humanos. En dicha comparecencia, los aspirantes presentarán en forma oral y por escrito un proyecto de programa de trabajo que acredite los conocimientos sobre la materia. La Comisión General de Derechos Humanos emitirá el dictamen respectivo y deberá presentarlo a la Junta de Gobierno para su aprobación correspondiente”, cita la ley actual.

Así el pleno del poder Legislativo nombrará al titular de la Comisión de Derechos Humanos con el voto de las dos terceras partes, para que el presidente dure en su cargo cinco años, pudiendo ser ratificado por el Congreso del Estado.

Auditor tomará protesta hasta el siguiente periodo ordinario

Por otra parte, el Congreso del estado lanzará la convocatoria para la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado; sin embargo, el proceso para la designación se seguirá hasta el primer periodo ordinario del segundo año de la LX Legislatura local.

Por el momento, Alberto Segovia es el encargado de la ASE, luego de que David Villanueva Lomelí renunciará a su cargo para laborar en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así el procedimiento marcado en la Ley de Fiscalización refiriere que los aspirantes deben ser entrevistados por diputados locales y ser expertos en la materia.

“El Órgano de Gobierno del Congreso del Estado podrá entrevistar por separado a los aspirantes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo anterior y someterlos a una evaluación integral. Con base en la evaluación de la documentación y, en su caso, del resultado de las entrevistas, el Órgano de Gobierno del Congreso del Estado, procederá a integrar la terna que deberá presentar al Pleno del Congreso del Estado, debiendo establecer, para los efectos de la votación respectiva, el orden de prelación de los integrantes de la terna”, se cita en la ley.

Cabe señalar que el nuevo titular de la ASE debe ser votado por las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión en la que se lleve a cabo la designación.