Convoca Leonor Vargas a concluir con ciclo electoral y trabajar por los más necesitados

La próxima directora del Sedif dijo que quien asuma la dirigencia estatal de Morena debe apoyar todas las propuestas de gobierno que se impulsen y ser vigilante de que se realicen bien.

Ante el panorama social que enfrenta Puebla, la próxima directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), Leonor Vargas Gallegos, convocó a los militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a respaldar al próximo gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, pues es momento de terminar con el ciclo político-electoral que el estado vivió y ver hacia adelante.

Señaló que desde su área trabajará por los más necesitados, pues esta es la encomienda principal del gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta, pero además trabajará por las mujeres, discapacitados, adultos mayores, madres solteras, menores de edad quienes viven en situación difícil y recorrerá los municipios para atender de cerca las peticiones ciudadanas.

La actual diputada local dijo que rendirá un informe de actividades antes de solicitar licencia y asumirá su nuevo cargo con responsabilidad, pues hoy lo que demandan los ciudadanos es atención para erradicar la violencia, la desigualdad y la pobreza, temas que lastiman de forma grave a las familias.

“Voy a entregar un pequeño informe de lo que he hecho, de lo que he atendido, voy a revisar porque se han aprobado algunas, vamos a checar bien qué es lo que nos falta, Guadalupe Tlaque es mi suplente (…) tenemos que atender a los pobres, dentro de la pobreza es un proyecto del presidente de la República, es un proyecto que abraza nuestro gobernador electo y en lo personal he venido abrazando por muchísimos años, atender a los pobres, englobamos todo, todos los sectores, es la prioridad”, dijo.

La nueva titular del Sedif refirió que se revisarán los programas que se impulsan en esta área de gobierno y se trabajará para apoyar a los más necesitados, pues la gente reclama atención desde un ámbito familiar para que entre la sociedad haya armonía.

Sin divisiones en Morena

Por otra parte, la exsecretaria de organización política de Morena, Leonor Vargas Gallegos, refirió que en su partido no hay diferencias, pero sí opiniones encontradas, aunque es momento de dejar atrás un tema electoral para que se trabaje a favor del estado y por ello es necesario que la militancia apoye a las autoridades federales, estatales y municipales.

En la víspera de la renovación de las dirigencias nacional y estatal de su partido, dijo que será responsable en este punto, ya que no puede descuidar su encargo en la administración pública estatal para atender temas partidistas, pero participará cuando sea prudente.

“Primero creo que no hay división, hay diferencias y eso es bueno, en nuestro caso no hay una división, ahora con este proyecto que se inicia por parte del gobernador electo habrá mucha unidad porque él así está comprometido a que sea así, se requiere la unidad porque es lo único que puede salvar a nuestro estado ante toda la situación que hemos vivido y porque así se puede abonar a que los poblanos estemos tranquilos”, dijo.

Señaló que sea quien sea la persona que asuma la dirigencia estatal de este partido debe apoyar todas las propuestas de gobierno que se impulsen y ser vigilante de que las cosas se realicen bien.

Finalmente, refirió que como militante de Morena apoyará la postulación de lo que opine la mayoría de la base morenista, aunque tanto Yeidckol Polevnsky como Mario Bracamonte realizan un buen trabajo.