Congreso buscará terreno para construcción de nueva sede del Poder Legislativo

El presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, confirmó que se iniciará con la búsqueda de un terreno, para la construcción de la nueva sede del Poder Legislativo, esto luego del anuncio que realizó el gobernador electo de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que apartará recursos en el siguiente paquete económico para este proyecto.

En entrevista, el presidente del Congreso de Puebla, refirió que después del estudio realizado por la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), la que consideró que hay severos daños al edificio que alberga al Poder Legislativo que se encuentra en la calle 5 poniente, es necesario ocupar otro espacio.

Dio la bienvenida al apoyo del próximo mandatario constitucional, pues dijo que los 12 millones de pesos que este año se apartaron para hacer reparaciones al edificio de la 5 poniente ya comenzaron a ocuparse en reparaciones, pero además sería insuficiente para la construcción de un nuevo espacio.

El diputado local y también coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) refirió que ya no sería conveniente seguir ocupando el edificio que se ubica en el Centro Histórico, pues de haber otro sismo de la magnitud del ocurrido en 2017, las y los diputados, trabajadores, incluso ciudadanos corren riesgos.

Señalo que además, la nueva sede del Poder Legislativo debe estar diseñada para que las y los 41 legisladores estén en un solo espacio, es decir, no como actualmente están, pues en el Mesón del Cristo también despachan congresistas y hay salas de sesiones.

"Tendría que ser el menor gasto posible, pero además será un procedimiento ejemplar, será una licitación totalmente transparente, en tiempo real y caja de cristal. Para la construcción un nuevo edificio, yo prefiero que sea propiedad del Congreso", dijo.

Miguel Barbosa contemplará más dinero para Poder Legislativo

El pasado domingo, el gobernador electo, Miguel Barbosa Huerta, anunció que incrementará el presupuesto para el Poder Legislativo y con esto se arranque el proyecto de construcción de una nueva sede que albergue a las y los 41 diputados locales, así como a los trabajadores, debido a que el edificio que actualmente se ubica en la avenida 5 poniente en el Centro Histórico está en malas condiciones.

"Tengo el propósito de incrementar el presupuesto del Congreso para que hagamos su nueva sede, está destruida. Qué tal si algún día de paso algo siniestro quién me responde por Gabriel Biestro que tanto lo quiero. No lo sé, ya están en proceso los estudios, todo es este proceso todo eso se están alistando", refirió.

Por medio de la Secretaría de Finanzas se apartará dinero para este proyecto, el que además será trabajado con la Secretaría de Infraestructura, por lo que los recursos serían contemplados para el siguiente ejercicio fiscal, incluso el nuevo edificio puede concretarse antes de que termine la actual LX Legislatura local.

De acuerdo con la UAP, en actual edificio del Poder Legislativo ya no puede tener más construcciones pues ya no aguanta más peso, además es un inmueble dañado con el sismo ocurrido en 2017 y por su antigüedad ya no es seguro.

SF hará ajustes para dar presupuesto a nuevas dependencias

Por otra parte, Biestro Medinilla, adelantó que será la Secretaría de Finanzas la responsable de realizar ajustes al presupuesto del ejercicio fiscal 2019 para destinar recursos a las nuevas dependencias que se crearán, entre éstas la Secretaría de Igualdad Sustantiva y la Fiscalía de Género.

Además, las dependencias que serán separadas como la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transporte, así como la Secotrade deben tener ajustes y dividir el dinero asignado, para lo que resta del año.

"Tendríamos que ver, intervenir en el diseño del presupuesto, por el momento es Finanzas la que decide si hay designaciones en el presupuesto. Ya para el ejercicio fiscal siguiente veríamos el tema presupuestal", mencionó.

Finalmente, comentó que será en una sesión extraordinaria cuando se avalen las reformas a la Ley de la Administración Pública Estatal, para dar paso a las nuevas dependencias, las que ya tienen titular y comenzarán funciones a partir del 1 de agosto.