Rescatan con vida a personas 'levantadas' en Cancún; hay dos detenidos

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que los hechos registrados no estaban relacionados con un secuestro o grupos criminales.

Casi doce horas después de registrarse el presunto secuestro de 25 personas en un 'call center' del municipio de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo, las autoridades informaron que ya se encuentran en libertad.

Las personas fueron rescatadas por miembros de la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado; todos salieron ilesos; sin embargo, algunos fueron trasladados a un nosocomio por ataques de nervios.

El "levantón" fue realizado sin el uso de violencia, pues en el sitio no se encontraron casquillos.

Producto del operativo realizado por la Fiscalía General del Estado, dos personas fueron detenidas.

Se prevé que, más tarde, se proporcionen mayores detalles.

¿Qué pasó en Cancún?

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo indició que, la madrugada de este miércoles, se dio a conocer el posible rapto de al menos 25 personas.

Las primeras indagatorias señalaron que sujetos desconocidos llegaron a bordo de dos camionetas tipo Van alrededor de las 22:30 horas, y entraron al sitio que se desempeña para la venta de espacios vacacionales, a través de un call center.

"El “levantón” masivo ocurrió en un domicilio habilitado como call center en la avenida 38, en la Supermanzana 524 de esta ciudad. El lugar ya había cerrado, pero las personas entraron a la fuerza y obligaron a los trabajadores a subir en una camioneta".

Las autoridades recalcaron que este hecho no se pudo considerar un secuestro en el sentido legal, pues no hubo la exigencia de algo a cambio de la libertad de estas personas.

"No se considera que secuestro, en el sentido conocido, sino que son diferencias entre dos organizaciones, no necesariamente criminales. Claro, no son métodos adecuados para dirimir diferencias", añadió.

Las primeras indagatorias señalaron que este "levantón" se produjo a partir de una serie de diferencias entre los dos socios por falta de pago y maltrato laboral entre los empleados; los socios se separaron hace aproximadamente 15 días.

No es secuestro lo de Cancún: AMLO

Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador rechazó que la privación de la libertad de los trabajadores del 'call center' en Cancún, se trate de un secuestro masivo.

AMLO aseguró que, según los reportes de seguridad recibidos por parte de las autoridades de Quintana Roo, se trató de un desacuerdo entre dos organizaciones que no tienen relación con el crimen organizado.

“Es un conflicto de dos grupos, todavía no se puede hablar de secuestro en el sentido de que sean bandas criminales,... Dos grupos que tienen alguna actividad. No se considera que haya secuestros”, aseguró.

El mandatario comentó que esos no son los métodos adecuados para resolver las diferencias, pero recalcó que esta situación no está relacionada con algún grupo criminal.

Autoridades de Quintana Roo ya investigan el caso

Luego de salvaguardar la vida de estas personas, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo dio a conocer en sus redes sociales que ya abrió una carpeta de investigación relacionada con este hecho.