Piden transportistas a Guillermo Aréchiga dialogar sobre incremento de tarifa

Mediante un comunicado, el gremio de los transportistas justificaron su ausencia a las reuniones programadas previamente.

Integrantes de la Unión de Transportistas en Puebla pidieron a Guillermo Aréchiga Santamaría, próximo titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte (SIMT), sostener una reunión para fijar un incremento a la tarifa del transporte público.

Mediante un comunicado, el gremio de los transportistas justificaron su ausencia a las reuniones programadas este jueves, debido a que han sido víctimas de amenazas vía telefónica.

"No es desavenencia ni descortesia (sic) él (sic) no estar presentes a las mesas de trabajo a las que algunos (no todos) fuimos convocados el día de ayer por la noche (8:30 p.m.) es prudencia también ya que compañeros nuestros han Sido amenazados vía telefónica y no queremos ser partícipes de algún problema, debido a la premura con la que nos fue citada, nos fue imposible suspender una reunión que teníamos organizada previamente".

En otra parte de este texto, la organización dejó en claro que busca sostener una mesa de diálogo con el futuro titular para llegar a un acuerdo con el tema del aumento al pasaje.

"Le manifestamos nuestro gran interés de reunirnos con usted, pues como es de su conocimiento como futuro funcionario encargado de lo que se refiera al transporte, la problemática del mismo en Puebla, es variable y a veces complicada".

Desde su punto de vista, los transportistas señalaron que este tema tiene más de dos años sin resolverse, lapso en el que han colaborado con las autoridades actuales para llegar a un acuerdo, en torno al aumento al costo del pasaje.

"De la manera más atenta y respetuosa le solicitamos nos pueda recibir para sostener una plática con usted lo más pronto posible como lo expresamos anteriormente el problema es en general de todo el transporte no de unos cuantos", apunta el comunicado.

Hace un par de semanas, el actual secretario de Infraestructura, Movilidad y Transporte, Antonio Peniche García aseguró que en lo que resta de la administración de Guillermo Pacheco Pulido no habrá aumento a la tarifa del transporte público.

La dependencia estatal señaló que no ocurrirá dicha acción al no terminar en tiempo y forma los estudios de movilidad.