La gobernabilidad regresó a Ocoyucan: Rodolfo Huerta

Regresó la gobernabilidad al municipio de Santa Clara Ocoyucan, sentenció el presidente del concejo municipal, Rodolfo Huerta, al sostener que se bajaron incluso los niveles delictivos.

Indicó, aún no tiene fecha específica para dejar el cargo, luego de que se realizaron elecciones extraordinarias el pasado 2 de junio.

Y es que este municipio fue uno de los cinco donde se suspendieron las elecciones en 2018, por lo que se realizaron comicios extraordinarios.

Mientras tanto, el Congreso del Estado, nombró un Concejo Municipal que preside Rodolfo Huerta desde el mes de enero, para gobernar el tiempo en que se realizaba la nueva elección.

“Hoy Ocoyucan es un municipio con gobernabilidad”, dijo al señalar que se alcanzaron los objetivos, “no sin problemas, pero son menores”, aseguró en entrevista a Intolerancia Diario.

“Dejo un municipio con armonía, no sin problemas de inseguridad, pero sí de gobernabilidad”, aseguró.

El sol y la sombra

Rodolfo Huerta señaló que en los seis meses y contando, que lleva en el cargo, ha cambiado la fisonomía del municipio:

“Haré una analogía: llegué a Ocoyucan cuando estaba por ocultarse el sol y lo encontré sombrío. Hoy, quienes visitan Ocoyucan, lo encuentran iluminado, con color, con fáciles accesos, vialidades reparadas, temas de educación atendidos, con agua”, dijo el presidente del Concejo.

-¿Cuándo termina la administración?

-"De manera oficial no se ha recibido una notificación de cuándo terminará el concejo municipal de Santa Clara Ocoyucan".

“Lo que sí es claro es que después der la elección del 2 de junio, se concluye un ciclo en la actividad personal y en los retos, que cuando uno llega con la intención de trabajar sin intensiones o para integrar tolerando y sumando, se logran objetivos. Hay gobernabilidad, hay la posibilidad de encontrar un rostro diferente, completamente transformado desde el día que nosotros llegamos”, aseguró.

Señaló, en este tiempo hay un trabajo que destaca, como es haber dotado de servicio de agua potable a más de 1mil familias que no contaban con el líquido.

“Me fascina. Tuve la oportunidad de reunirme con técnicos profesionales en la materia. Hay un río que la naturaleza generosamente otorga gotas de agua todos los días del año. Era una junta auxiliar sin agua durante muchas décadas y hoy la hay en abundancia, los mantos se recargan”, señaló Rodolfo Huerta.

“Lo que hicimos no fue perforar un pozo, sino captar el agua que nos da la naturaleza, la llevo a un almacén y de ahí se bombea”, explicó el funcionario municipal.

Aseguró que, de este modo, se beneficia de manera directa a mil familias y ahora habrá oportunidad de que las próximas autoridades revisen si hay excedentes, y se utilice ese recurso de manera racional para más gente.

Seguridad y números negros

“No vamos a endeudar al municipio”, aseguró Rodolfo Huerta, al tiempo se reconocer que el tema de seguridad es el mayor reto que tienen los tres niveles de Gobierno.

“Voy a dejar a 60 policías municipales con exámenes de confianza y certificaciones; era un enorme reto, porque cuando llegué había menos de 20”, dijo.

Asimismo, señaló que hubo aumento en la recaudación de impuestos como el pago del predial, hasta un 70 por ciento.

“Llevamos las oficinas a dónde están los que contribuyen, aquellos que tienen que pagar sus impuestos y luego promocionando. Un slogan que dio buenos resultados, si vives en Lomas, paga en Lomas; la gente respondió”, comentó.

“Con esos recursos propios estamos atendiendo y trabajando para resolver problemas añejos, pero también para atender a la gente dentro de sus usos y costumbres, porque Ocoyucan no es diferente a todos nuestros pueblos; somos una sociedad de fiesta”, dijo.

Indicó que su labor en estos meses, tienen que ver con el manejo del nuevo rostro de Santa Clara Ocuyucan.

"En las calles de la comunidad, ahora lucen sus casas de distintos colores gracias a un proyecto del Ayuntamiento para mejora urbana.

“Hoy es un municipio pintoresco en donde no tenemos el fenómeno de la delincuencia, como en otros municipios, desafortunadamente, en donde no hay embolsados, en donde no hay muertos, en donde se encuentra uno con la inseguridad", refirió.

Destacó, la inseguridad en sus calles es mucho menor a municipios vecinos: “Hemos ido avanzando sobre ello, y en relación con otros municipios, el nuestros es positivo", dijo.

Política y gobernabilidad

Señaló Rodolfo Huerta, que en su administración tan corta había dos barreras, las elecciones de autoridades en juntas auxiliares y la elección extraordinaria a la presidencia municipal.

“La primera fue la de enero, donde hubo elección en cinco juntas auxiliares. Los resultados fueron en paz. Y la del 2 de julio, donde fue el mayor de los retos, y la gente sin presiones decidieron quién les gobernará”, recordó.

“No se puede diseccionar cuáles son los retos. Gobernar y estar cerca de la gente siempre es un reto; y creo que lo superé”, añadió.

Finalmente, dijo que espera entregar la administración con armonía y cuentas claras, todo se hizo de manera transparente.

"Lo que otros organizaron en tres meses, nosotros lo organizamos en tres días; lo que otros lo han hecho para tres años, nosotros lo hicimos en tres meses; y lo hicimos, porque hay el compromiso con la gente", aseveró.

Incluso, integrantes de Antorcha Campesina, quienes han sido sus más férreos opositores, ha logrado su cohesión a los distintos proyectos.

Asimismo, Rodolfo Huerta destaca que solo llegó a trabajar, sin 'grillas' políticas o buscando quedarse, por lo que rechazó ser candidato, aunque las encuestas lo daban como el mejor posicionado.

Incluso, hizo un llamado a la civilidad y madurez política en las próximas elecciones a presidente municipal, al tiempo de anunciar que firmará un documento donde ordenará al personal de la comuna, abstenerse a pronunciarse en sentido electoral.