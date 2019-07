Determinará CEN Morena sanciones a diputadas que voten contra despenalización del aborto

Podrían ser expulsadas del partido y del Grupo Parlamentario, advirtió previamente el coordinador de la bancada morenista en el Legislativo local, Gabriel Biestro.

Será la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena la que determine posibles sanciones a las diputadas Yadira Lira Navarro y Cristina Tello Rosas, quienes votarían en contra de la despenalización del aborto, pero esto tiene que ser a demanda o queja de un tercero interesado en el tema.

Así, el delegado con funciones de presidente de este partido, Mario Bracamonte González, 'se lavó las manos' de un posible procedimiento que él emprenda en contra de sus compañeras morenistas.

En entrevista con Intolerancia Diario, el delegado con funciones de presidente de Morena, Mario Bracamonte González, refirió que el partido es respetuoso de la autonomía del Poder Legislativo; sin embargo, será un tema que tenga que resolver el propio coordinador del Grupo Parlamentario de este partido, Gabriel Biestro Medinilla.

Señaló, él, en su calidad de delegado con funciones de presidente de Morena, no está en la postura de pretender amenazar o intentar sancionar a las diputadas, quienes de forma libre emitirán su voto respecto a la modificación al Código Penal que se plantea, con el objetivo de despenalizar el aborto.

Refirió que en el partido existen disposiciones jurídicas "en el sentido de establecer algunas causas de exclusión de responsabilidad como bien se sabe", puntualizó.

"Nosotros somos respetuosos de la autonomía del Congreso y creo que no estamos en posición de estar advirtiendo y estar amenazando a alguien con sanciones; además, como ya he dicho en reiteradas ocasiones, no somos nosotros el órgano indicado para ello, es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y quien considere que se han violado principios del partido puede presentar quejas o denuncias, en contra de personas concretas, y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, no nosotros", agregó.

Asimismo, Bracamonte refirió que la diputadas que se oponen a la despenalización del aborto, sus motivos y argumentos tienen, pues responden a sus libertades; sin embargo, serán los órganos nacionales de Morena los que determinen lo que procede en estos casos y si es que hay violaciones a los estatutos partidarios y a la ideología y principios del partido 'lopezobradorista'.

"Estamos hablando de dos aspectos: el primero es que los diputados son autónomos en el ejercicio de su función, responden de sus actos y tienen plena libertad para tomar decisiones y votar según su consciencia y sus determinaciones; que además el partido no está ni influyendo, ni interviniendo en la vida de Congreso, porque sería una barbaridad", dijo.

Advierte coordinador de Morena sanciones a diputadas

Fue el pasado miércoles cuando el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en el Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, advirtió que sus compañeras de partido y bancada Cristina Tello Rosas y Yadira Lira Navarro deben acatar un lineamiento nacional, a favor de la legalización del aborto, pues deben anteponer el bien colectivo por encima del interés personal.

En el caso de negarse a votar a favor de la despenalización del aborto, tema que además está en la agenda de Morena, podrían ser expulsadas del partido y del Grupo Parlamentario, pues incluso en otras entidades hay antecedentes de este tema y de los matrimonios igualitarios.

“Nosotros tenemos una línea nacional muy clara como partido en ese sentido. Lo he platicado con las y los diputados, con el propio gobernador; estamos en el sentido de que hay una línea ideológica con el partido y que en otros estados hemos promovido. No estamos a favor del aborto; estamos a favor de que a la mujer no se le penalice", agregó.

"Las y los diputados tienen que seguir esa línea, que es la del partido que les dio la oportunidad de ser diputadas”, dijo.

Cabe señalar, Morena no fue el proponente del documento para reformar el Código Penal, pues fue la coordinadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo la que propuso modificaciones legales para la despenalización del aborto; sin embargo, el tema es apoyado por la mayoría del bloque de "Juntos Haremos Historia", pues es parte de la agenda nacional que promueve este bloque.

Reprocha Cristina Tello postura a Biestro

En entrevista por separado, la diputada Cristina Tello Rosas advirtió que analizaría cambiar el sentido de su voto, siempre y cuando la mayoría de la ciudadanía así lo pida, pero advirtió que primero tiene que ser convocada a foros, mesas de trabajo y reuniones con legisladores para abordar y analizar bien el tema, pues no es un tema que pueda decidirse fácil.

"Si fuera tema de que la ciudadanía con esto se vería beneficiada, pues claro que tendríamos que analizar cada situación; incluso, me encantó la idea que dijo que no sólo de expertos sino de mujeres que han vivido en carne propia el tema del aborto, ya sea en contra o a favor. Hay mujeres que han tomado la responsabilidad de ser madres, a pesar de todo lo que enfrenta una madre sola, y han sido casos de éxito", dijo.

Señaló que es la Comisión de Procuración y Administración de Justicia la que se encargará de emitir un dictamen, pero al final, en el pleno, cada diputado tiene la libertad de votar de forma analizada, con argumento y con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos.

Finalmente, reprochó al coordinador de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, sus advertencias de sanción y que estas se realicen a través de los medios de comunicación, pues lo viable es que ella sea convocada a una reunión de trabajo para fijar una postura; esta reunión, que debe ser privada; es decir, con los miembros de la bancada morenista.