Anuncia AMLO inversión de recursos en Guatemala y Honduras

A su llegada a Tapachula, Chiapas, el presidente de México señaló que las acciones hechas en El Salvador, se repetirán en los países vecinos.

Durante su visita a Tapachula, Chiapas, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su gobierno dará apoyo económico a Guatemala y Honduras, además de que se mantendrá el combate a la corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración (INM).

AMLO detalló que se invertirán fondos en estos países, como ocurrió meses atrás, con El Salvador.

"Hay un fondo con ese propósito, y vamos ayudar igual como se esta haciendo con el Salvador, lo vamos hacer en Guatemala y en Honduras; las cantidades van hacer similares que se entrego de apoyo a El Salvador".

Por otro lado, el mandatario afirmó que su gobierno protege a los migrantes para que no sean presa fácil de los grupos delictivos: "Los cuidamos (migrantes) para que no sean víctimas del tráfico de personas, porque hay gentes que se dedican a lucrar con la migración".

AMLO manifestó que se protegerá a los migrantes en la medida de lo posible, pues destacó que la migración es por necesidad: "Lo que queremos es que no sufran, que no padezcan, no pierdan la vida; se les está dando un trato humanitario y especial en México, porque el que migra no lo hace por gusto, lo hace por necesidad".

Por último, aseguró que México mantendrá una política humanitaria de atención a migrantes "sin precedentes": "Estamos haciendo algo que nunca se había llevado acabo en México ni en ninguna otra parte del mundo; se está dando opciones de trabajo a los migrantes, con el propósito que la migración sea opcional y no forzada".