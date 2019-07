Un nuevo sismo se registró en la noche del viernes en California.

Según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) fue de magnitud 6,9.

El foco sísmico estuvo localizado a 0,9 km de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 17 kilómetros al norte-noreste de Ridgecrest, en el sur de California.

Este jueves un sismo de magnitud 6,4 sacudió el estado y ha tenido más de 1.400 réplicas.

Lights shaking from the earthquake in Las Vegas at #NBASummerLeague pic.twitter.com/XZh6byxRqe