Marvel Studios regresa con más acción y aventura en Spider Man: Lejos de casa

También entra: Dolor y Gloria. Las Favoritas: Toy Story 4 y Annabelle 3: Viene a casa. Siguen: John Wick 3 Parabellum, Rocketman, Hombres de Negro Internacional, X-Men Dark Phoenix. Recomendación: Dolor y Gloria.

Spider Man: Lejos de casa, acción y aventura en 129 minutos. Después de lo ocurrido en Avengers: Endgame, Spider-Man deberá estar a la altura para enfrentar nuevas amenazas en un mundo que ya no será el mismo, pero tal parece que el joven Peter Parker no quiere afrontar el reto al menos no antes de vivir un poco más su vida, tomar unas vacaciones y tratar de ser una persona normal. Actúan Jake Gyllenhaal, Tom Holland, Zendaya, Samuel L. Jackson entre otros, dirige la cinta Jon Watts. Disponible en formatos 3D, 4DX, Sala Imax y Macropantalla.

Dolor y Gloria, drama español de 114 minutos. La trama nos habla de las pasiones que le dan sentido y esperanza a la vida. En la recuperación de su pasado, Salvador encuentra la necesidad urgente de narrarlo y en esa necesidad, encuentra también su salvación. Actúan Penélope Cruz, Antonio Banderas, Asier Etxeandía. Dirige Pedro Almodóvar.

Annabelle 3: Viene a casa, terror en 106 minutos. Protagonizada por la muñeca siniestra del universo, ahora Ed y Lorraine Warren, decididos a evitar que Annabelle haga más daños, guardan la muñeca poseída en la sala de artefactos demoníacos que está en su casa bajo llave, detrás de un vidrio sagrado y con la bendición de un sacerdote. Pero la curiosidad de unas niñas hace que Annabelle salga de su encierro y despierte a los espíritus malignos de la habitación, quienes tienen en la mira a nuevas víctimas. Actúan Vera Farmiga, Patrick Wilson, Emily Brobst, dirige su primer largometraje Gary Dauberman, guionista de “La monja”, “IT: Eso” y “Annabelle”. La cinta se puede ver en los formatos 4DX, Sala Imax.

Toy Story 4, animación en 100 minutos. Disney y Pixar se unen para llevar a las familias la magia de los juguetes consentidos una vez más a la pantalla grande. Woody siempre ha estado seguro acerca de su lugar en el mundo y que su prioridad es cuidar a su niño, ya sea Andy o Bonnie. Pero cuando Bonnie suma un nuevo juguete a su cuarto, llamado Forky, un viaje junto con los viejos y nuevos amigos le enseñará a Woody cuán grande puede ser el mundo para un juguete. En las voces Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, dirige Josh Cooley.

Chicuarotes, drama mexicano de 96 minutos. Cagalera y Moloteco, dos payasos de la calle, son adolescentes de San Gregorio Atlapulco que buscan desesperadamente alejarse de las circunstancias opresivas en las que viven. Cuando se enteran de la oportunidad de comprar una plaza en el sindicato de electricistas que podría transformar sus vidas, se adentran en el oscuro mundo criminal de la Ciudad de México en un intento por comprar su libertad. Actúan Benny Emmanuel, Leidi Gutiérrez, Gabriel Carbajal, Daniel Giménez Cacho, Dolores Heredia entre otros. Dirige Gael García Bernal.

Aladdín, fantasía en 128 minutos. Con la dirección Guy Ritchie y el guión de John August, la cinta es protagonizada por Will Smith como el gran Genio; Mena Massoud como Aladdín, el desafortunado pero encantador joven callejero y Naomi Scott es la Princesa Jasmín, hermosa y decidida hija del Sultán. En la historia de amor, fantasía y valentía, veremos también a Jafar el poderoso hechicero; al Sultán preocupado por el futuro de su hija, a Dalia amiga y confidente de Jasmín.

Maestras del engaño, comedia en 94 minutos. Dos polos opuestos se unen para acabar con los hombres que en algún momento las despreciaron, pero ahora ellas aprovecharán sus dones para sacarles provecho. Actúan Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, dirige Chris Addison.

Tres rostros, drama Iraní de 100 minutos. Behnaz Jafari recibe el video suicida de una joven aspirante a actriz. Después de rogarle por ayuda para convencer a su familia de permitirle estudiar, pierde sentido y se ahorca ante la cámara. Jafari sin poder soportar la culpa, abandona su rodaje y emprende un viaje hacia la lejana aldea acompañada por el director Jafar Panahi, quien no tiene más opción que acceder a la extraña travesía. Ganadora del premio a mejor guión en Cannes, desenmaraña las problemáticas de tres generaciones de actrices que sufren la misma persecución política y social. Esta la cuarta película de Panahi rodada desde la sentencia que le prohíbe hacer cine durante 20 años. Actúan Jafar Panahi, Behnaz Jafari, Marziyeh Rezaei, dirige Jafar Panahi.

Hotel Mumbai: El atentado, drama de 123 minutos. Basada en hechos reales, cuenta el cerco de 2008 al Taj Hotel por un grupo de terroristas en Mumbai, India. Entre el personal del hotel se encuentra el renombrado chef Hemant Oberoi (Anupam Kher) y un camarero (Dev Patel), quienes eligen arriesgar sus vidas para proteger a los huéspedes. Mientras la situación avanza, una pareja desesperada (Armie Hammer y Nazanin Boniadi), se ve obligada hacer sacrificios impensables para proteger a su hijo recién nacido. Dirige Anthony Maras.