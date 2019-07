Presumen irregularidades 236 de las 502 estancias infantiles de Puebla

La Secretaría del Bienestar no ha documentado un solo “niño fantasma” de las guarderías de Puebla ni del país, en medio de más de 27 mil irregularidades o incumplimientos de las guarderías.

Sin embargo, fuentes de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de la pasada administración federal, afirmaron a este medio que si había “niños fantasma”, aunque hubo órdenes para no investigarlo.

Al menos 236 estancias infantiles de las más de 502 en Puebla, si incurrieron en diversos incumplimientos a las reglas de operación, aunque la mayoría no graves.

Así lo reconoce la Secretaría del Bienestar en la respuesta a una solicitud de acceso a la información de Intolerancia Diario, la que tuvo que ser analizada.

Todo en medio de los argumentos de corrupción que hizo el gobierno federal contra las estancias, acusadas de crear “niños fantasma” o inexistentes en sus listas.

Este argumento sirvió para cambiar las reglas de operación del programa de apoyo a Estancias Infantiles.

Huella de un fraude

“Si había anomalías, sabíamos que si había niños fantasma, pero era muy difícil documentarlo”, aseguró personal de la extinta Sedesol, quienes pidieron anonimato.

Señalaron que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, las encargadas de las estancias en Puebla, siempre tenían toda la documentación de los menores a su cargo, desde actas de nacimiento, CURP y todo lo establecido.

Sin embargo, al tomar al azar cualquiera de los expedientes, se hacía una investigación que iba desde una llamada telefónica, hasta la visita domiciliaria del menor, donde se descubría que no acudían a las instituciones.

“Lo que no se sabía es cómo se lograba la documentación, pero si se hubiera investigado se hubiera descubierto”, señaló la fuente al referir que no se indagaba más a fondo para no generar un problema social.

Incluso se propuso a Sedesol que se instalaran equipos para que se aplicara una huella del menor cada vez que asistía a las estancias infantiles, lo que fue rechazado.

Calculó que más del 15% de la matrícula de más de 17 mil infantes que recibían el apoyo en Puebla, eran considerados “niños fantasma”.

“Era un dineral, si hablamos que se entregaban alrededor de 900 pesos por niño de manera mensual”, explicó.

La respuesta

La directora de Convenios y Acuerdos de la Secretaría del Bienestar, Martha Angélica Ramos Rosas, reconoció que no cuenta con información sobre “niños fantasmas”.

Sin embargo, informó por medio de un documento Excel, de cada una de los 23 mil 718 incumplimientos de los establecimientos a las Reglas de Operación, incluidos de los de Puebla.

En respuesta a la solicitud 20000854119, se cuenta con incumplimientos observados a las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras.

Las mismas fueron detectados en las visitas de supervisión realizadas a las Estancias Infantiles por personal adscrito a las delegaciones Federales en las 32 Entidades Federativas en el ejercicio fiscal 2018.

Esta información se encuentra en el Módulo “Cédulas de Supervisión 2018” del Sistema de Gestión de las Estancias Infantiles SGEI 2018 y fue capturada por personal de las Delegaciones Federales.

En la revisión al documento Excel se comprobó que en la lista se encuentran 236 estancias de las más de 500 establecidas en Estado de Puebla.

Sin embargo, la mayoría de los incumplimientos no son graves y en ninguno de ellos se localizó o documento a niños falsos, clonados o fantasma.

En La lista se percibe que hay estancias que llegan a tener hasta 30 incumplimientos, pero también hay quienes tienen dos o tres., en promedio.

Entre los incumplimientos o irregularidades a las Reglas de Operación destacan, a falta de la asistente encargada que se quedaba en la Estancia Infantil, durante la ausencia de la persona responsable.

Asimismo la falta la documentación que acredite las siguientes capacitaciones, certificaciones y evaluaciones en Primeros auxilios, seguridad y respuesta ante emergencias.

Asimismo fue común encontrar la falta de personal suficiente para brindar los servicios de cuidado y atención infantil, de acuerdo al número total de niñas y niños inscritos o un asistente por cada ocho niñas y/o niños.

Juicios

Luego de que el gobierno federal ordenara entregar los recursos del programa de Estancias Infantiles directamente a los beneficiarios, 300 de los 500 establecimientos en Puebla iniciaron juicios de amparo.

Hilario Gallegos, representante de las estancias afectadas, explicó que este mismo mes muchos de estos amparos tendrán que sentenciarse, luego de que no se detectó un solo “niño fantasma”.

De este modo se deberá determinar si el gobierno federal tiene que entregar el dinero a las estancias y no a los beneficiarios.

Y es que aseguró que de cada cien padres de familia que eran beneficiados con el programa, 70 no fueron censados y por ende ni siquiera ellos reciben recursos.

Ahora las estancias infantiles, para sobrevivir, tuvieron que subir sus costos o colegiaturas, aunque la mayoría perdió más del 50% de su matrícula.

“Muchos padres de familia están dejando a los hijos con familiares, sin que reciben una educación inicial, todo para quedarse con el recurso que les entrega Bienestar Social y no lo aplica a los niños”, aseguró.

En el país fueron más de 5 mil las estancias que interpusieron recursos de amparo, para frenar la medida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Nuevas reglas

En Puebla la Sedesol, contaba con un padrón de 502 estancias infantiles de las operaban solo 495 hasta finales de 2018.

Aunque el programa de estancias infantiles sigue vigente, las reglas de operación cambiaron, ya que son los padres de familia los que recibirán el apoyo directamente.

Con el recurso podrían solventar los gastos dentro de las guarderías de día, para dejar de entregar directamente los apoyos económicos a los propietarios de recintos.

El programa de estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar tiene un presupuesto de 59 millones 143 mil pesos para operar durante este año en Puebla.

La lista de estancias con incumplimientos