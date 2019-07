Blindará Congreso a diputadas, tras provocaciones de grupos de ultraderecha

Se respetará la opinión de la Iglesia, pero no será impuesta en el tema del aborto.

Tras la intimidación y agresiones que se presentaron la semana pasada en contra de la diputada Rocío García Olmedo, por parte de las integrantes del Frente Nacional por la Familia, quienes se manifestaron durante las sesiones de comisiones donde se aprobarían opiniones en torno a la no criminalización de la mujeres en torno al aborto, la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobó tomar medidas para resguardar la integridad de las legisladoras.

En entrevista el presidente del Congreso de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, reveló que se blindarán las sesiones de trabajo para no poner en riesgo a los diputados, como el hostigamiento que ha recibido la priista Rocío García Olmedo, quien presentó la reforma para disminuir las penas en contra de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo.

Anunció que al interior de máximo órgano de gobierno del Poder Legislativo, se acordó implementar una serie de acciones para resguardar la seguridad de los diputados, a fin de garantizar que desarrollen su trabajo sin ningún problema.

Luego de que integrantes del Frente Nacional por la Familia se ha dedicado a hostigar a Rocío García Olmedo, a tal grado que se han colocado atrás de su asiento para observar y videograbar todos sus movimientos, así como empujar a quienes están a favor de la iniciativa durante la sesión de la Comisión de Salud, como lo señaló Enrique Núñez en su columna del pasado viernes, Biestro Medinilla anunció que se tomarán medidas para proteger el trabajo de las legisladoras.

El jueves, los integrantes de la agrupación que está en contra de la despenalización del aborto, tuvieron roces con un grupo de feministas que se disputaron espacios en las sesiones de trabajo para mostrar pancartas con su postura sobre la iniciativa, que propone aplicar trabajos comunitarios a las mujeres que aborten en lugar de que vayan a la cárcel.

El presidente de la Junta señaló: “Propuse un acuerdo para salvaguardar la seguridad y, sobre todo, la libertad de las diputadas y los diputados de votar en comisiones; vamos a dejar una zona donde las diputadas y los diputados puedan trabajar y no estar bajo presiones, no estar bajo empujones ni groserías ni agresiones”.

Gabriel Biestro no descartó que las sesiones de trabajo de las comisiones y comités se transmitan en línea, a través de la página oficial del Congreso del Estado, para mantener la apertura de lo que se hace al interior del Legislativo.

Respeto a la iglesia

Por otra parte, Biestro Medinilla afirmó que serán respetuosos de la opinión del arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, pero no se puede 'imponer' la visión de una sola de las partes sobre la discusión para la no criminalización del aborto.

Dijo, en el análisis de la propuesta de la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, se deben escuchar las voces de los expertos en el tema, así como de los diferentes sectores de la sociedad civil para enriquecer el dictamen.

Expresó, la despenalización del aborto es un tema controversial, por lo que la aprobación de la reducción de las sanciones no puede concretarse sin un análisis profundo o por una decisión unilateral que vulnere el derecho de la población.

Cuestionado sobre las declaraciones del líder de la ley católica en Puebla, en las que comparó el aborto con disparar a una persona para privarlo de la vida, respondió que es respetable su postura, pero esta no debe imponerse a la exigencia del resto de la sociedad.

"Una sola visión no se puede imponer a toda una sociedad y es respetable la postura. Todos los diputados estamos en contacto con el arzobispo y otros sectores de la sociedad; en ese caso particular, no comparto el punto de vista".

Biestro Medinilla consideró 'prudente' no adelantar vísperas y esperar a conocer el resultado de los foros que se realizarán sobre la no criminalización del aborto antes de las 12 semanas de gestación, para generar un dictamen integral alejado de creencias religiosas.

Por otra parte, reiteró que el Poder Legislativo tiene en claro que hay temas más importantes que los relacionados con el aborto como lo declaró el Arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa, pero dejó en claro que no por eso se van a callar a otras voces.

