Califica AMLO de "hipócrita" a la CNDH por informe de Guardia Nacional

El presidente aseguró que la institución "guardó silencio", cuando ocurrió el caso de Ayotzinapa en 2014.

Durante la conferencia matutina de este 9 de julio, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no tiene "calidad moral" para hablar sobre asuntos de Gobierno.

Las expresiones del mandatario vienen a colación luego de que se le cuestionara sobre los informes de la CNDH, quien aseguró que su gobierno incumple con cuatro acciones inconstitucionales tras la ejecución de las tres leyes que conforman la Ley de la Guardia Nacional.

"Yo a la CNDH la respeto, pero no creo que tenga mucha autoridad moral porque guardaron silencio cuando el estado era el principal violador de los derechos humanos; respetamos su trabajo, pero no me gusta la hipocresía”, señaló el presidente.

AMLO señaló que en su momento, la institución que vela por los derechos humanos en México "no hizo nada" durante otros gobiernos en los que ocurrieron hechos violentos, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

"La CNDH no hizo nada para detener las masacres en gobiernos anteriores".

Ya hay acuerdo con Policía Federal

Con respecto al conflicto que se registró desde la semana pasado con miles de elementos de la Policía Federal, el mandatario aseguró que ya se llegó a un acuerdo y recalcó que muchos de ellos fueron "desinformados".

"No se puede descalificar a todos los elementos de la Policía Federal; tienen derecho a manifestarse y debe decirse que actuaron por no contar con la información suficiente, hubo 'mano negra' pero ya se establecieron mesas de información".

AMLO afirmó que muchos uniformados "están avergonzados" y agregó que en caso de que no lleguen a pasar los exámenes para ser parte de la Guardia Nacional, tendrán otras actividades.

“Todos los elementos van a ser reacomodados, hay tareas en otras áreas como vigilancia y seguridad en las que pueden ayudar; no serán despedidos ni maltratados”, señaló.