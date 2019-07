Carece Ayuntamiento de un millón de pesos para elección extraordinaria en Ignacio Zaragoza

Al revelar que el Ayuntamiento no cuenta con el millón de pesos que solicita el IEE para realizar las elecciones extraordinarias en Ignacio Zaragoza, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco refrendó su declaratoria de guerra en contra del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) por ordenar el cambio de color amarillo las rayas peatonales del bulevar 5 de Mayo y 31 Oriente en lugar de las líneas multicolores de la comunidad LGBTTTI, al anunciar que impugnará ante la autoridad competente.

Reiteró que será el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, será quien la mantenga informada por ser la autoridad que ha dado el seguimiento a los comicios malogrados en la junta auxiliar desde el domingo 27 de enero previo.

El proceso extraordinario de la Ignacio Zaragoza ya no se realizó el domingo 24 de febrero como en San Pablo Xochimehuacan, San Francisco Totimehuacan, Ignacio Romero Vargas, San Sebastián de Aparicio y San Felipe Hueyotlipan porque el árbitro electoral nacional ordenó al Instituto Electoral del Estado realizar el nuevo proceso para garantizar efectividad ante la incompetencia de los organizadores naturales.

“Vamos a revisar el caso referente a los recursos; nosotros tenemos parte de la tesis porque resulta complejo realizar procesos electorales y queremos que las hagan los institutos electorales, que hagan los plebiscitos de las juntas auxiliares”.

Rivera Vinco insistió que después de estudiar la solicitud del IEE, su administración dará a conocer su postura sobre el proceso extraordinario de la Ignacio Zaragoza.

“No tendríamos, son un recurso etiquetado para estas actividades electorales, toda vez que por eso se decidió presentar recursos necesarios jurídicos para turnarlo a una instancia competente, en este caso a la parte electoral, al instituto que se encarga de realizar las elecciones; y si fuera esa la dinámica pues tenemos que ver cómo se hace la sinergia”.

Al concluir el acto protocolario de la octava jornada de participación ciudadana en la junta auxiliar de Xonacatepec, redundó que a su gobierno le interesa dejar una tesis jurídica del proceso electoral por qué es un cambio que se debe de poner en marcha en todos los municipios que tiene la Federación.

Quiere pelea jurídica

La alcaldesa refrendó reprobar el resolutivo del juez del Tribunal de Justicia Administrativa que ordenó pintar nuevamente de amarillo las líneas peatonales de la 31 Oriente y bulevar 5 de Mayo, como ocurre en todas las ciudades globales.

“Vamos a presentar la revisión del caso, ya la está llevando la sindicatura municipal, respetamos el criterio que se tomó con ‘las cebras’ de la 31 (Oriente)”.

Rivera reiteró en no estar de acuerdo con el fallo del juez, sobre todo, porque, dijo, fue una acción que impulsa la visualización de una lucha de la comunidad LGBTTTI. Dijo que Puebla no es la primera ciudad ni será la última que realice ese tipo de acciones para demostrar la inclusión de todos los grupos sociales.

“Me parece que esta resolución queda al margen, el juez no abona a un tema de combatir las formas de discriminación y me parecería importante que se revise (el caso) que no sea causal de fobia, de soterrado lo que nos sigue dividiendo, además, yo digo que cumplimos con la norma técnica que la propia reglamentación del municipio de Puebla facultad pintar en algunas zonas en colores contrastantes, es decir pueden ser esos tipos diversos tonos. Pero además de manera particular el caso ‘cebra’ lo justifica legalmente”, dijo.

En la defensa a ultranza del pintado multicolor que ordenó semanas atrás, fue porque se realizó durante el mes que declarado por su gobierno como el derecho del orgullo gay.

“Somos una ciudad incluyente y vamos a continuar con acciones de ese tipo para incluir a todos los grupos y a todas las voces”.

Mencionó que su gestión será respetuosa de todas las autoridades, pero desde su perspectiva las decisiones de los jueces también deberán apegarse a los principales acuerdos internacionales.

“Rosales Martínez va por buen camino; no a cambios por presiones políticas”

Al referirse al tema de inseguridad, la presidenta municipal indicó que la titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), María de Lourdes Rosales Martínez, va por buen camino como lo corroboran las mediciones del gobierno Federal.

“El tema de seguridad es una estrategia mixta, nosotros ante el vacío que hubo por los procesos electorales, nos fuimos coordinando con el Gobierno Federal y con el secretario ejecutivo desde un inicio y con el gobierno estatal, además el plan que presentó la secretaria Rosales lo llevé a (Ciudad de) México para que nos indicarán si vamos en la ruta correcta y si vamos en un buen rumbo”, dijo.

Además, destacó que la secretaria Rosales Martínez ha demostrado tener una estrategia clara como la que se aplicó en Netzahualcóyotl: “Neza era el municipio más peligroso de todos los municipios del país y se convirtió en un lugar donde la transformación de nuestro tejido social dio resultados”.

Reiteró que María de Lourdes Rosales ha realizado acciones que nunca se habían hecho en la corporación, como el cambio de puestos de mando y con un esquema de profesionalización de carrera de los efectivos.

“Es la primera vez que se hace una homologación de salarios con un aumento que fue una también homologación de prestaciones, como si fueran de base, aunque sean trabajadores de confianza; entonces la dinámica de fortalecimiento es muy importante”.

Durante la defensa de su secretaría de seguridad, señaló, que también han logrado impulsar la acción que anteriormente no había tenido la SSPTM en la historia como responder positivamente a las recomendaciones del Gobierno Federal y del Consejo Ciudadano.

“Continuamos en esa forma y, por supuesto, siempre vamos a estar sujetos a la revisión de cuentas a las evaluaciones, a ser autocríticos, pero hasta este momento yo diría que la estrategia que ha implementado la secretaria Lourdes ha sido bueno. No son pasos muy pequeños y vamos hacia delante”.

Acentuó que en el menor tiempo y al mediano plazo, ya comenzarán a notarse resultados muy tangibles que todos observarán.

“Estamos en evaluación todos los titulares de las secretarías, todas las dependencias, los directores y sus equipos respectivamente y, estamos haciendo una evaluación técnica, es decir no va a ser un resultado un cambio de funcionarios por presiones políticas sino conforme al cumplimiento de los objetivos de nuestro plan municipal de desarrollo y entonces no descartamos nada estamos revisando todos tienen mí confianza. Pero de igual manera con toda la confianza y con todo el respeto, si alguien no cumplió, entonces se darán resultados de las mediciones”.

En la alcaldía, insistió, están revisando y coordinando para pausar con el Gobierno Federal, como en su caso como presidenta municipal al ser electa para ser coordinador de la región centro.

“Derivado de las estrategias de diseño las la seguridad pública federal y yo como presidente, junto con el secretario de seguridad nos toca representar a Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, Guerrero, Ciudad de México y Estado de México, que son las ciudades de la región centro y la estrategia en materia de seguridad he seguido pidiendo y nos están evaluando periódicamente”.

Reveló que periódicamente le entregan información de fortalezas para conocer el rumbo y hasta este momento cumple con el esquema de seguridad pública, de Seguridad Ciudadana y construcción de paz.

“Próximamente se darán a conocer los resultados que van teniendo todos del grupo intermunicipal Metropolitano que con la Sedena estamos muy bien articulados, muy bien contemplado, ahora con la guardia nacional, pero las acciones que vamos a estar haciendo para fortalecer este rubro se verá”.

Revive caso basificados

La alcaldesa Rivera Vivanco al referirse a las 84 bases entregadas en la anterior administración refrendó que se actuará de acuerdo a lo que marca la ley en lo que se estudia la revisión realizada por la Secretaría de Administración, posteriormente el resultado se turnará al Cabildo y en caso de encontrarse anomalías el proceso se tendría que reponer.

“Entonces significa que los trabajadores seguirán en sus puestos, no perderán derechos, es solamente el tema de la aplicación y siguen teniendo un espacio en el ayuntamiento, pero estaremos en espera de la revise las revisiones y de la sanción para para los servidores públicos que no hicieron el procedimiento conforme a las leyes, pero vamos a estar pendientes de salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores”.

Despegue de juntas en el 2020

La presidenta municipal, indicó que será hasta el 2020 cuando las 17 juntas auxiliares tengan todas las facultades que tenían, que el morenovallismo les arrebató, con la modificación de la ley orgánica municipal en 2014.

Dijo que la meta es empoderar a las juntas, pero se necesitan recursos, los cuales se carecen en estos momentos. Recordó que la modificación a la ley se les retiró bienes muebles e inmuebles, aspecto que poco a poco se irá solventando.

“No será solo el registro civil sino otras facultades que tenían las juntas auxiliares; el secretario de gobernación está haciendo una revisión jurídica y normativa para darle fortalezas y empoderar de manera auténtica a las juntas y les permita ir detonando prestación de servicios”.

No entra a polémica sobre renuncia de Carlos Urzúa

Rivera Vivanco no se comprometió a ahondar en el caso de la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda, al indicar que respeta la decisión que cada quien tome.

“Le deseamos éxito a quien venga a reemplazar esa posición y la necesidad de que los que entran, ya iniciado el partido deben adaptarse al ritmo de juego, entonces muchísimo éxito para quién tenga en esa posición”.