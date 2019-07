Llama Vega Rayet a demostrar existencia de “niños fantasma” en Estancias Infantiles

El exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla reveló que durante su administración sólo fueron cerrados tres establecimientos por causas como seguridad e higiene.

“Que lo demuestren”, sentenció el exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Puebla, Juan Manuel Vega Rayet, al afirmar que es falsa la existencia de “niños fantasma” en las listas del programa de Estancias Infantiles.

En entrevista para Intolerancia Diario, el exfuncionario federal, señaló que en el tiempo que fungió en el cargo, solo hubo tres estancias o guarderías suspendidas, pero no fue por nombres falsos o clonados, sino por distintos problemas.

Por lo tanto, instó a la Secretaría del Bienestar a demostrar los dichos sobre “niños fantasma”, para que en su caso se finquen irregularidades.

El reto

“Que lo demuestren en dónde estaban los niños fantasma, que digan dónde estaban”, aseveró a la Secretaría del Bienestar Vega Rayet, en entrevista telefónica.

-¿No había ningún caso con ustedes?-

-Ninguno, la estancia que tuviese un niño fantasma, con uno solo, hubiera sido inmediatamente suspendida.

Reveló que en su administración en la delegación fueron cerradas tres Estancias Infantiles o Guarderías del programa, “precisamente porque había menores de la edad permitida en la norma, la segunda fue por un problema jurídico que no refrendo sus temas de seguridad e higiene”, detalló.

Indicó que hubo una tercera por un problema con un niño, pero no fantasma, sino que lo registraron en dos estancias.

“La otra estancia donde fue registrado lamentablemente no era su responsabilidad, pero se reservó, la norma así lo marca, que no puedes admitir a otro niño esté en otro guardería pero ellos no sabían…Sin embargo eso no te exime de que vayas o busques en los padrones”, argumentó Vega Rayet.

“Ni siquiera nos dimos cuenta nosotros (delegación Puebla de Sedesol), quienes se dieron cuenta de esa situación fue desde las oficinas de la Ciudad de México, por el sistema del seguro de vida que tienen y de gastos médicos”, explicó.

“Si dicen que hay niños fantasma, que digan dónde están, donde los vieron dónde están los registros”, insistió.

-¿A qué aludes o porque viene este señalamiento del gobierno de la República?-

-No nada más es el tema a señalamientos de las Estancias, es en todos los programas, señalamientos en todos los programas.

Por lo tanto, indicó que si las autoridades tienen antecedentes sobre corrupción en los demás programas, como son aviadores, o gente que cobrara sin merecerlo, que lo diga o denuncien.

“Que denuncien a quien realmente estaba involucrado. El mayor problema que teníamos con las sustancias eran cuestiones menores, los que aunque sean menores si están reflejados en las normas de operación”, afirmó.

¿Y los fantasmas?

El pasado lunes, Intolerancia Diario reveló que aunque se ha manejado que nombres falsos en las listas de beneficiados del programa de Estancias Infantiles, no existe información oficial al respecto.

La Secretaría del Bienestar, luego iniciar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en enero, cambió las reglas de operación de dicho programa social y ahora los recursos son entregados directamente a los padres de familia y no a las estancias.

Se argumentó que los establecimientos que cuidaban niños con apoyo federal, tenían en sus listas “niños fantasma” que no existían, para cobrar del erario 900 pesos mensuales por cada uno.

Sin embargo, por medio de la solicitud de información 20000854119, de Intolerancia Diario, la dependencia federal reconoció que no lo tiene documentado, aunque sí más de 27 mil incumplimientos de estancias infantiles de todo el país, la mayoría no grave.

La respuesta

La directora de Convenios y Acuerdos de la Secretaría del Bienestar, Martha Angélica Ramos Rosas, reconoció que no cuenta con información sobre “niños fantasmas”, mediante una respuesta de acceso a la información.

En la solicitud 20000854119 de Intolerancia Diario, solo señaló que se cuenta con incumplimientos observados a las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, pero no de “niños fantasma”, como fue solicitado.

Las anomalías fueron detectadas en las visitas de supervisión realizadas a las Estancias Infantiles por personal adscrito a las delegaciones Federales en las 32 Entidades Federativas en el ejercicio fiscal 2018.

Esta información se encuentra en el Módulo “Cédulas de Supervisión 2018” del Sistema de Gestión de las Estancias Infantiles SGEI 2018 y fue capturada por personal de las Delegaciones Federales.

En la revisión al documento Excel, se comprobó que en la lista se encuentran 236 estancias de las más de 500 establecidas en Estado de Puebla.

Sin embargo, la mayoría de los incumplimientos no son graves y en ninguno de ellos se localizó o documento a niños falsos, clonados o fantasma.

Estancias en Puebla

502 Estancias Infantiles

228 Puebla Capital

284 Interior del Estado en 79 municipios

502 Responsables de Estancias Infantiles

2,200 Asistentes

18,340 Niños y niñas

17,000 Padres de Familia (aproximadamente)

$950 Beca

$1,800 Discapacidad

Rango de edad

1 a 3.11 meses

Se avala 1ro Preescolar

Estándar de competencia 0435 "prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de las niñas y los niños en centros de atención infantil.

Capacitación impartida por DIF Nacional o Certificadora reconocida por CONOCER.