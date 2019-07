#MásToallasMenosFaltas: La iniciativa para ayudar en la higiene menstrual de niñas en las escuelas

Always México y la organización Save the Children realizaron la entrega de más de 500 mil toallas sanitarias a niñas en los estados de Puebla, Hidalgo, Yucatán y CDMX.

A través de la iniciativa #MásToallasMenosFaltas impulsada Always, marca de cuidado femenino de P&G y la fundación Save the Children, se hizo un donativo de más de 500 mil toallas sanitarias para niñas de 5to y 6to de primaria y secundarias de Puebla, Hidalgo, Ciudad de México y Yucatán.

El objetivo es entregar cerca de dos millones de toallas sanitarias a niñas que lo necesitan, y mejorar la condición e infraestructura de baños en determinadas escuelas de México.

Además, en los cuatro estados se brindó información relacionada con la pubertad, para promover un ambiente seguro y digno en los jóvenes, así como el manejo adecuado de la higiene menstrual en las escuelas.

“Nuestro compromiso va orientado a apoyar a las niñas mexicanas a través de nuestros programas. No queremos que ninguna de ellas frene su desarrollo por no tener los productos adecuados durante la menstruación", apuntó Mariana Valdés, directora de Alianzas Estratégicas de Save the Children México y Latinoamérica.

La iniciativa #MásToallasMenosFaltas surgió a partir de una encuesta realizada por Always México, donde se descubrió que entre los principales motivos por los cuales las niñas no asisten a clases durante su periodo, sobresale la falta de recursos para adquirir productos higiénicos femeninos.

Así como la falta de espacios sanitarios seguros y privacidad, que les permita el cambio de los productos de higiene menstrual.

"Nuestros programas de educación llegan a más de 17 millones de niñas cada año y en los últimos años, se han entregado más de 100 millones de toallas femeninas a las jóvenes que más las necesitan en todo el mundo”, indicó Carla Díaz, directora de Always México.

En la segunda fase de la iniciativa se mejorarán los baños en escuelas de la Ciudad de México, Puebla, Yucatán e Hidalgo. También se ha invitado a la población para que se difunda información con el hashtag #MásToallasMenosFaltas y así generar conciencia.

Hasta el 31 de julio de 2019, a través de la compra de un producto Always Suave, la marca donará toallas a niñas que lo requieran.